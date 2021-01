Serijal “Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac” došao je i do treće epizode. Danas na HTV-u, nakon svinja i kokoši, Robert Knjaz donosi zanimljivosti o psima.

- Pas, čovjekov najdraži sisavac, lijep je i kad je ružan. To potvrđuje i izbor za najružnijeg psa u Americi. Preplivali smo Atlantik da bismo razgovarali s organizatorima toga natjecanja i vidjeli neke od psećih laureata. Posjetili smo psa Instagram zvijezdu i muzej umjetnosti o psima u New Yorku. U ovoj epizodi otkrivamo i zašto psi njuškaju stražnjice te zašto piške stojeći - samo je dio zanimljivosti koje donosi Knjaz u ovoj epizodi.

U Los Angelesu su bili na groblju na kojem je Chuck Norris pokopao svoje pse, a razgovarali su i s čovjekom koji je svoje pse klonirao.

- Fascinirao me trend kloniranja kućnih ljubimaca, a najviše pasa. Kad im ugine, “naruče” takvog istog. Dostupno je to i u Hrvatskoj, a prednjači Južna Koreja. Zbog korone nismo mogli ‘skoknuti’ do tamo, ali pronašli smo jednog klijenta - kazao nam je Knjaz.

U New Yorku su bili i u muzeju posvećenom psima, koji ima više od 10.000 knjiga o psima. Teško je riječima opisati kako sve “friziraju” pse, a više o tome će reći “frizerka” specijalizirana za pudlice, koja se time bavi već 25 godina.

- Za ekstremno šišanje treba vam pas koji zaista uživa u tome - otkriva tajne nevjerojatnih kreacija i boja koje kreira.

- Shvatio sam da bi svijet bio puno tužniji bez pasa i mačaka - dodao je Knjaz.