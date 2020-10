Robert Knjaz je 'vlasnik' krave na Glavnom kolodvoru: 'Bez brige, imamo sve dozvole...'

<p>Bilo je to mirno prije podne u glavnom gradu dok na "Glavnom", tik ispred spomenika kralja Tomislava gospodin nije prošetao - kravu. Sve je podsjećalo na "Skrivenu kameru", no, saznali smo kasnije, ipak nije riječ o tome, iako o snimanju je.</p><p>Odgovoran za kravu na "Glavnom" je <strong>Robert Knjaz</strong> (49).</p><p>- Da, budite bez brige, ishodili smo i sve potrebne dozvole, ne možeš baš po centru Zagreba šetati s kravom. Snimamo emisiju o domaćim životinjama 'Pametan ko kokoš, tvrdoglav ko magarac' - objasnio je Knjaz.</p><p>No, u neznanju su neki ipak bili začuđeni prizorom. Jedan od njih je i umjetnik <strong>Tomislav Ostrman</strong>.</p><p>- Ljudi su prolazili, neki su tražili fotografiju s kravicom. Valjda je sve oko nas toliko postalo ludo da nam je i ovako nešto normalno - rekao je Ostrman.</p><p>No, javio nam se ubrzo Knjaz i objasnio kako ludila nema, samo snimanja. Nedavno je jednako tako njegova "nepodopština" šokirala prolaznike na tramvajskom okretištu na Savskom mostu. U Knjazovoj režiji tada su se "potukle" tri penzionerke.</p><p>- Pobjednik ide na Filipa Hrgovića - bio je tada jedan od komentara.</p><p>No, i to je Knjaz napravio zbog emisije o domaćim životinjama, a koja bi u osam epizoda po 52 minute trebala ići u prosincu na HTV-u.</p><p>- Snimali smo i po svijetu, bili u Americi, a zbog krava smo trebali ići u Indiju. No, korona nas je poremetila. U Indiji je normalno kravu poznati na večeru, a ovdje im se na ulici ljudi čude - rekao je Knjaz.</p>