Obavijesti

Show

Komentari 2
'LJUBAV JE NA SELU'

Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'
8
Foto: RTL

Nakon niza napetih trenutaka i sumnji koje su pratile njegovo romantično putovanje s Ankicom u showu 'Ljubav je na selu', Robert je otvoreno govorio o svojim postupcima te kontaktu koji je imao sa Sanjom

Robert je otvoreno progovorio o situacijama u emisiji 'Ljubav je na selu', a posebno o temi koja je unijela nemir u odnos s Ankicom – njegovoj komunikaciji sa Sanjom.

Nakon niza nesporazuma i rastućih sumnji tijekom romantičnog putovanja, Robert nije skrivao da je sa Sanjom bio u kontaktu. Kako kaže, poruke su razmijenjene dok je boravio na putovanju s Ankicom, no naglašava da u svemu nije bilo ničega skrivenog ni ozbiljnog.

Foto: RTL

"Sanja mi se javila, poželjela sreću i pitala kako mi je te kakvo je vrijeme. Razgovor je bio kratak i sasvim neobavezan. Drago mi je bilo da se sjetila", ispričao je za RTL.

Ipak, njegov odnos s Ankicom trenutačno ne ide glatko. Dok se Robert povlači i zadržava distancu, Ankica se trudi uložiti dodatni napor kako bi se bolje upoznali i dali priliku zajedničkoj priči. Za sada, čini se da ti pokušaji ne donose željeni rezultat.

'LJUBAV JE NA SELU' Robert izbjegava dodire, a Josip i Ksenija su se prepustili: Zna se ljubiti i paše mi kako se ljubi...
Robert izbjegava dodire, a Josip i Ksenija su se prepustili: Zna se ljubiti i paše mi kako se ljubi...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU

FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma

Zdrav život, sport i pravilna prehrana dovele su ove zvijezde do najbolje verzije sebe
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
FOTO Kandidatkinje 'Života na vagi' ponovno na okupu: Pogledajte kako sada izgledaju
DRUŽE SE

FOTO Kandidatkinje 'Života na vagi' ponovno na okupu: Pogledajte kako sada izgledaju

Bivše natjecateljica osme i devete sezone "Života na vagi" Katarina Ondini, Marija Bartulović, Antonija Rojnica te Marija Novak blagdansko vrijeme iskoristile su za ugodno druženje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026