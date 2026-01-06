Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'

Robert je otvoreno progovorio o situacijama u emisiji 'Ljubav je na selu', a posebno o temi koja je unijela nemir u odnos s Ankicom – njegovoj komunikaciji sa Sanjom.

Nakon niza nesporazuma i rastućih sumnji tijekom romantičnog putovanja, Robert nije skrivao da je sa Sanjom bio u kontaktu. Kako kaže, poruke su razmijenjene dok je boravio na putovanju s Ankicom, no naglašava da u svemu nije bilo ničega skrivenog ni ozbiljnog.

"Sanja mi se javila, poželjela sreću i pitala kako mi je te kakvo je vrijeme. Razgovor je bio kratak i sasvim neobavezan. Drago mi je bilo da se sjetila", ispričao je za RTL.

Ipak, njegov odnos s Ankicom trenutačno ne ide glatko. Dok se Robert povlači i zadržava distancu, Ankica se trudi uložiti dodatni napor kako bi se bolje upoznali i dali priliku zajedničkoj priči. Za sada, čini se da ti pokušaji ne donose željeni rezultat.