Robert izbjegava dodire, a Josip i Ksenija su se prepustili: Zna se ljubiti i paše mi kako se ljubi...

Romantična putovanja se nastavljaju. Ankica i dalje pokušava opustiti Roberta, no on je apsolutno nedodirljiv.

- To je sve za mene presporo, on se igra mačke i miša - priznala je.

Foto: RTL

Njihova finalna destinacija bila je vila s bazenom na otoku Pašmanu, a ni idilično okruženje nije natjeralo Roberta da pokaže emocije. Odmah je potražio dodatnu sobu kako bi u njoj mogao boraviti sam.

- Nije mi se nikad dogodilo da muškarac kaže da će spavati u drugoj sobi, da neće sa mnom - Ankica je bila iznenađena:

Foto: RTL

- Mislim da se on boji žena. Ako kaže da ne želi intimni odnos, pričat ćemo, gledat ćemo televiziju, i to je ok.

Robert je čak odbio i izmasirati Ankicu, braneći se da nije u tome dobar. Sve se nastavilo večerom tijekom koje je ona ponovno pokušala izvući pokoje priznanje i emocije, ali ga i natjerati da se izjasni – kada će biti spreman za idući korak u njihovu odnosu.

Foto: RTL

- Ne želim raditi greške koje me muče iz prošlosti - upozorio ju je, a kad je pokušala otkriti nešto više o tome, ljutito je odbrusio:

- Koliko puta sam rekao da ne bih dirao u prošlost, ali ti uporno zoveš vraga!

- Ili glumi ili je tajanstven, nikako ga definirati... Nismo djeca - dodala je Ankica.

- Potrudit ću se ići onim koracima, malo drugačijim - ipak je obećao za kraj.

U isto vrijeme, zagrljeni Dottie i Josip, nakon vožnje avionom, plovili su morem i smišljali nove zajedničke aktivnosti, uz obostrano flertanje i poljupce.

Foto: RTL

- Ovo sigurno ide u dobrom smjeru - bila je zadovoljna Dottie.

- Mislim da stvarno želi ozbiljnu vezu. Ne smeta mi to, zato i jesmo ovdje - Josip je zaključio.

Foto: RTL

U apartman na Braču su se konačno smjestili i Dejan i Miljana, također odlučivši spavati odvojeno.

- Ako kreveti budu neudobni, možemo drugarski na kauču - ipak je predložio Dejan.

Foto: RTL

Iduće jutro slijedilo je novo iznenađenje – jahanje konja na plaži, što ih je oboje oduševilo.

Foto: RTL

Viki i Tomo uživali su u večernjoj šetnji Korčulom i dobro se zabavljali, no kemije je nedostajalo pa su odlučili da su zasad samo prijatelji.

Foto: RTL

- Dosta smo različiti i mislim da nije osoba s kojom bih ja mogla biti u vezi - priznala je Viki, a farmer je poručio kako će vrijeme sve pokazati, jer među njima je ipak razlika od 13 godina.

Foto: RTL

Za razliku od njih, osjećajima su se potpuno prepustili Josip Đ. i njegova Ksenija, u jacuzziju, uz svijeće i vino.

Foto: RTL

- Zna se ljubiti i paše mi kako se ljubi - bio je zadovoljan baranjski šarmer, koji je zatim i krevet posuo ružinim laticama, spreman za još romantike. Ona je, pak, njemu poklonila parfem i posebno eterično ulje za masažu.

Foto: RTL

- Romantika na najjače! Mislim da se sve vidi na nama, ne moramo govoriti jesmo li zaljubljeni - zaključila je Ksenija.

