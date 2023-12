Robertova večera pretvorit će se u proslavu fiktivnog rođendana

Dan je kao stvoren za slavlje, a zato je utorak u 'Ribi na torti' proglašen slavljeničkim jer u društvu sljedećeg domaćina ekipu obuzima slavljenički duh. Robert Mareković uzima kuhaču u ruke i kreće u avanturu spremanja večere za veselu ekipu. Najviše ga ljudi poznaje po pjesmama 'Sretan rođendan', 'Dudica' i 'Sretan Božić svakome' – svevremenskim hitovima koji uljepšavaju slavljeničke i blagdanske trenutke.

Foto: Nova TV

- Vegetarijanac sam dugo, a nisam baš vičan kuhinji, pa se onda to više svodi na neke bazične stvari ili nekuhane stvari. Recimo sol i šećer uopće nemam kući ili ulje – to ne postoji kod mene, eventualno maslinovo ulje imam - otkrit će Robert i najaviti kako će kuhanje prepustiti nećakinji, a on će samo suflirati.

Robert će se posebno opremiti za odlazak u Pažaninovu smočnicu te će ponijeti bejzbol palicu. 'To sam uzeo ako budeš strog sa mnom', objasnit će u šali. Tko će slaviti rođendan koji zapravo ne pada na ovaj dan, ne propustite pogledati u novoj epizodi.