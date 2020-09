Roboti, nasilje, silikoni i seks: Nove sezone suludih srpskih realityja prepune su Hrvata

S obzirom na to da je prije nekoliko mjeseci u realityju 'Zadruga' pobijedila Hrvatica, sad u srpskim realityjima imamo priliku gledati brojna domaća i poznata lica

<p>Red seksa, red tučnjave, red svađa, red ljubavi. Sve je to 'pod normalno' u srpskim reality showovima, što domaća publika pak nije navikla gledati. I dok je najveći domet domaćih realityja seks pred kamerama, u srpskima pak to 'više nije vijest'. Dva su 'glavna' igrača: 'Parovi', koji su nedavno počeli te 'Zadruga', koja bi trebala početi večeras.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić odgovorila je na 24 pitanja</strong></p><p>Riječ je o 4. sezoni showa, nakon što je u prethodnoj nedavno završenoj pobjedu odnijela Hrvatica Iva Grgurić. Ovaj put se 'zadrugari' također bore za novčanu nagradu u iznosu od 50.000 eura, a u show ih ulazi 50. Ući će ih i još, no produkcija zasad naravno ne otkriva tko su im asovi iz rukava.</p><p>Od zvučnijih imena koja ulaze ili se šuška da će u nekom trenu ući u show su <strong>Stanija Dobrojević, Kristijan Golubović, Rada Vasić, Miki Đuričić, Marija i Miljana Kunić... </strong></p><p>Ove sezone produkcija je odlučila dodatno začiniti ionako papreni show, pa dovodi i anonimna lica, kako iz Srbije, tako i iz regije. U kontroverznom showu natjecat će se i Hrvatice, poput nesuđene stomatologinje <strong>Monike Horvat</strong>, koja se nekad natjecala u showu 'Hrvatski top model'.</p><p>Tad je doduše bila prirodna, bez estetskih zahvata, a produkcija traži uglavnom takve dame kako bi privukle pozornost. Ulazi i mladi par iz Hrvatske -<strong> Fran Pujas </strong>i<strong> Paula Hublin</strong>.</p><p>U showu su estradni menadžer, bivša policajka, bivši robijaš, medicinska sestra, modeli, paparazzo, ali i brojne pjevačice, kao i robot Leposava. Svi oni ne prezaju ni pred čim kako bi se 'proslavili' i odnijeli novčanu nagradu. 'Ako mi produkcija bude dala gumenu lutku, imat ću seks s njom pred kamerama', izjavio je stanoviti srpski, kako ga zovu, najpoznatiji paparazzo <strong>Zoran Buđić Kobra</strong>. Najveća posvuduša među zadrugarima definitivno je <strong>Rada Vasić</strong>.</p><p>Nema realityja u kojemu nije bila. Uostalom, Vasići žive od pojavljivanja u takvim vrstama showova. Kad smo doznali da ulazi u show, priznala nam je da namjerava prevariti supruga Radu, ako za to bude prilike. Neće se libiti seksa pred kamerama. Najpoznatija starleta i Sorajina vječna suparnica <strong>Stanija Dobrojević</strong> natjecateljima će se pridružiti nešto kasnije i kao već uigrani reality igrač pomrsiti sve konce, najavljuju njezini prijatelji.</p><p>Njezin najveći rival u showu bit će bivši mafijaš i borac <strong>Kristijan Golubović</strong>, koji je dobar dio života proveo u zatvoru.</p><p>Sa Stanijom je svojedobno ljubovao, a danas su na ratnoj nozi i neprestano se vrijeđaju, kako po medijima, tako i po realityjima.<br/> Nedavno je počeo i drugi jednako kontroverzan show 'Parovi'. U tom realityju od domaćih snaga predstavljat će nas <strong>Neven Ciganović</strong> i <strong>Barbara Mucić.</strong></p><p>- Motiv mi je novac, zbog love i idem, ali i da se vidim s nekim starim prijateljima, jer ovo je All Stars sezona. Nakon što sam pokorio svjetsku scenu svojom kitom, vrijeme je i da Balkan upozna nacionalno blago koje se krije u mojim gaćama - rekao nam je modni stilist uoči ulaska u show.</p><p>No vrlo brzo promijenio je mišljenje. Nekoliko sati prije samog ulaska u show požalio nam se kako su ga nasanjkali. Očekivao je super luksuznu vilu, a kad je došao, shvatio je da nema ni 'l' od luksuza, no već je potpisao 'ugovor s vragom' pa nije bilo povratka. Špekuliralo se kako u 'Parove' ulazi i domaća starleta <strong>Ava Karabatić</strong>, no njezin osebujni otac<strong> Ivica </strong>tvrdi nam da ipak neće, doduše samo iz njoj poznatog razloga. </p><p>U showu je i<strong> Ervin Mujaković</strong>, Sarajlija koji je radio kao voditelj solarija, a koji se proslavio seksom sa Stefani u posljednjem regionalnom 'Big Brotheru'. Tu je i <strong>Nina Prlja,</strong> koja je provela neko vrijeme u zatvoru zbog šverca droge...</p><p>Ali to nisu ni blizi svi....</p><p>Tu je atraktivna studentica politologije <strong>Anja Todorović</strong>, koja se nada kako će publika baš nju zavoljeti i odvesti do pobjede.... </p><p>Sreću će okušati i kandidatkinja <strong>Šmizla</strong>.</p><p>Kao i još nekoliko čudnovatih silikonskih dama...</p><p>I za kraj. <strong>Robot Leposava</strong>.</p>