Rock bend She Loves Pablo slavi 20. rođendan u klubu Boogaloo

She Loves Pablo krajem prošle godine publici je predstavio novo, peto studijsko izdanje nazvano 'She Loves Pablo', a sada najavljuje promociju novog albuma i proslavu 20. rođendana benda.

Koncert će se održati 26. travnja ove godine u klubu Boogaloo, a ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio te u Dirty Old Shopu.

Foto: Instagram

- Ovo je prvi put da smo album snimali u dva navrata. Snimili smo kompletni demo kao da smo snimali pravi album, slušali ga mjesecima i onda ponovo snimili još bolje. Na prošlim albumima smo za snimanje imali samo info trake, one take, ćelave gitare i to je to, a sada je Leo snimao bubanj na kompletni masterirani album. To je ipak malo drugačije iskustvo. Jedva čekamo promociju, vidimo se - istaknuo je Domagoj Šimek.

She Loves Pablo je pjesmama 'Mouth For Bore', 'The More You Hold Your Breath, The Less You Have' i 'Pretty Company, Big Inconvenience ' najavio album na kojem se ukupno nalazi 11 pjesama, a na svima je, kao i inače, radio čitav bend. Za cover je zaslužan Marko Nemec, a album je producirao, miksao, snimio i masterirao Leonard Klaić.

Foto: Instagram

Zagrebački groove rock prvaci čitavih 20 godina čine okosnicu domaće alternativne scene, a zahvaljujući rasprodanim koncertima iznova potvrđuju predispozicije za svjetske pozornice.

Svoj upečatljivi zvuk su osim na domaćim, predstavili i na europskim pozornicama.