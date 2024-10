She Loves Pablo objavili su još jedan singl s novog albuma...

Žestoka rock mašina She Loves Pablo nakon prvog singla s novog albuma predstavlja još jednu pjesmu i video - "The More You Hold Your Breath, The Less You Have". Na pjesmi je, kao i inače, radio cijeli bend, a produkciju, miks i master potpisuje Leonard Klaić. Za spot je zaslužan Hrvoje Baudoin, prijatelj benda koji već dugi niz godina snima She Loves Pablo.

"Mouth For Bore" prethodni je singl kojim su She Loves Pablo najavili izlazak albuma krajem ove godine.

Osim što su najavili album, predstavili su i novog basistu Arijana Škapura, publici otprije poznatog po radu u bendovima Como Bluff, Sloanwall i suradnji s Domagojem Šimekom na akustičnom EP-u „I Wash You All, The Best In Life”.

Foto: PROMO

Zagrebački groove rock prvaci već 20 godina čine okosnicu domaće alternativne scene, a zahvaljujući nerijetko rasprodanim neobuzdanim koncertima iznova potvrđuju predispozicije za svjetske pozornice.

Svoj upečatljivi zvuk su osim na domaćim, predstavili i na europskim pozornicama.

Pjesmu "The More You Hold Your Breath, The Less You Have" poslušajte na svim streaming servisima.

POSLUŠAJTE PJESMU: