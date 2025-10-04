Rock ikona ljubila je muškarce i žene, ekipi je ostavila novac da naprave tulum kada umre...

Janis Joplin je odmalena obožavala glazbu, no karijera joj je krenula uzlaznom putanjom nakon što se pridružila bendu Big Brother and the Holding Company 1966. godine. Njihov album "Cheap Thrills" bio je veliki hit. Zbog nesuglasica s kolegama otišla je iz benda kako bi pokrenula samostalnu karijeru. Njezin prvi studijski album "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!" objavljen 1969. godine nije dobio pohvale struke, no s albumom "Pearl" objavljenim godinu nakon smrti osvojila je čitav svijet. Joplin se predozirala 4. listopada 1970. godine. Imala je samo 27 godina.

Janis Lyn Joplin rođena je 19. siječnja u Teksasu, a odrasla je uz mlađu sestru i brata. Pjevala je u lokalnom crkvenom zboru te je bila odlikašica u školi sve do puberteta. Nerijetko se inatila roditeljima i radila psine, a u to vrijeme se sprijateljila s nekoliko djevojaka koje su slušale blues glazbu. Janis se odmah zaljubila u blues. Godinama je pokušavala pobjeći iz gradića u kojem je odrasla, no uvijek mu se vraćala. Kolege iz njezine srednje škole kasnije su pričale kako je bila promiskuitetna te se uvijek isticala u masi ljudi. Do kraja srednje škole proširila je krug prijatelja te se sve više družila s dečkima, s kojima je izlazila po kafićima u Louisiani. Nakon što je upisala fakultet u teksaškom Beaumontu, više je vremena provodila za šankom nego uz knjigu te je malo nakon toga odustala od studiranja. U ljeto 1961. godine se preselila u Los Angeles. Ondje isprva nije uspjela te se nakratko vratila kući. Odlučila je fakultetu dati drugu šansu te je u Austinu 1962. upisala umjetnost.

Proboj na scenu i samostalna karijera

Upravo Austin bio je odskočna daska njezine karijere, pošto je ondje počela pjevati po barovima. Waller Creek Boys bio je prvi bend kojem se priključila i voljela je s njima dijeliti pozornicu. Zahvaljujući svom glasu, brzo je stekla obožavatelje. Bila je drugačija od svih žena koje su u to vrijeme pjevale. Odustala je i od školovanja u Austinu, a s prijateljem Chetom Helmsom je odlučila odseliti u San Francisco, grad u kojem je u to vrijeme blues glazba bila na vrhuncu. Neko vrijeme je provela i u New Yorku, a već tada se počela drogirati te je previše pila. Počelo ju je frustrirati što nikako ne može uspjeti dalje od manjih klubova te je napravila zaokret u životu. Još se jednom vratila kući u Teksas, počela se oblačiti konzervativnije, no ta faza je kratko trajala. Janis se polako vraćala na scenu te joj se otvorila prilika da ide na audiciju za bend Big Brother and the Holding Company 1966. godine.

Monterey Pop Festival 1967. godine označio je početak njezine svjetske slave. Brojni glazbeni kritičari hvalili su njezin nastup, a privukla je i pažnju tadašnjeg šefa Columbia Recordsa, Clivea Davisa. Albert Grossman, koji je bio menadžer Bobu Dylanu, preuzeo je i njezin bend, a proslavili su se vrlo brzo. Na albumu "Cheap Thrills" koji je objavila s bendom Big Brother and the Holding Company našli su se hitovi "Piece of My Heart" i "Summertime", a unatoč golemoj slavi i potencijalu, Janis je napustila bend jer su imali drugačije viđenje glazbe. Ipak, zahvaljujući njima etablirala se kao vrhunska izvođačica, a s njima je posljednji put nastupila u prosincu 1968. godine.

Najuspješniji album objavljen je nakon smrti

U kolovozu 1969. godine imala je legendarni nastup na festivalu Woodstock, nakon čega je izdala album "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!" uz pratnju Kozmic Blues Banda. Kritike albuma joj nisu išle u prilog, a neki mediji su ju napadali i na osobnoj razini. U to je vrijeme osjećala golemi pritisak da mora uspjeti kao ženska izvođačica u muškoj industriji. "Taj period mi je bio vrlo težak. Bilo mi je jako važno hoće li me publika prihvatiti ili ne", rekla je kasnije u intervjuu za The Village Voice. Upravo taj intervju objavljen je samo četiri dana prije njezine smrti.

Album "Pearl" snimila je s Full Tilt Boogie Bandom. Upravo Joplin autorski potpisuje dva velika hita s tog izdanja, "Move Over" i "Mercedes Benz". "Pearl" je njezin najuspješniji album, no na žalost i posljednji koji je snimila te je objavljen tek nakon njezine smrti.

Ljubila je muškarce i žene

Uz buran profesionalni put, Janis Joplin je imala i divlji osobni život. Peter de Blanc, Country Joe McDonald, Kris Kristofferson i Seth Morgan partneri su s kojima je hodala za života, a s Morganom je bila i zaručena. Osim s muškarcima, intimne veze je imala i s djevojkama. Dok je 1963. godine živjela u San Franciscu, cimerica i partnerica joj je bila Jae Whitaker, no djevojke nisu dugo bile u vezi. Peggy Caserta bila je njezina druga djevojka, a nekoliko puta su prekidale i mirile se. Caserta je prvo bila zaljubljena u članak Big Brother benda s kojim je Joplin svirala te ih je zbog njega pratila na koncertima. Ta joj ljubav nije bila uzvraćena, a upravo zbog nesretne ljubavi spetljala se kasnije s Janis. Do Woodstocka su djevojke već nekoliko puta prekinule svoju vezu, a navukle su se i na heroin, iz čega se nikada nisu izvukle. Peggy Caserta je kasnije u memoarima ispričala kako je upoznala Janisina zaručnika u Los Angelesu nekoliko dana prije njezine smrti te su se trebali naći, no to se nikada nije ostvarilo. Nakon tragedije s njim se više nije vidjela.

Janisin menadžer i bliski prijatelj John Byrne Cooke pronašao je njezino tijelo na podu hotelske sobe u Los Angelesu kasno u nedjelju, 4. listopada 1970. godine. Pokušao je sakriti drogu i alkohol iz njezine sobe, no kasnije je obdukcijom utvrđen uzrok njezine smrti.

Oporučno je ostavila novac za tulum

U svojoj oporuci Janis je ostavila 1500 dolara svojim prijateljima da naprave veliki tulum kada umre. Tulum se održao 26. listopada 1970. godine u San Anselmu u Kaliforniji, a organizirali su ga njena sestra Laura, zaručnik Seth Morgan te njeni bliski prijatelji. Nakon njene smrti otvoren je Janis Joplin Memorial u njenom rodnom gradu, gdje je postavljen i zlatni kip umjetnika Douglasa Clarka. Prvu biografiju o njenom životu napisala je njena sestra Laura, a objavljena je 1992. godine.

Janis Joplin do danas je ostala poznata kao "prva dama rock n' rolla", a posthumno je dobila brojna priznanja za svoj rad uključujući nagradu Grammy za životno djelo. U Rock n' roll Kuću slavnih primljena je 1995. godine, a časopis Rolling Stone svrstao ju je u 200 najutjecajnijih pjevača svih vremena. Ima i svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu. Do danas je prodano više od 18 milijuna kopija njezinih albuma.