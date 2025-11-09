Rock zvijezda znanosti otkrio za 24sata: 'Ne brinem se, planet će biti dobro. Veselim se Zagrebu'

Slavni britanski znanstvenik i popularizator znanosti, Brian Cox, dolazi u Zagreb 16. rujna 2026. s novim showom "Emergence", koji će se održati u Velikoj dvorani Dvorana Vatroslav Lisinski. Cox opisuje kako je ovo najambiciozniji live show koji je dosad napisao. Tema showa obuhvaća: kozmologiju, biologiju, filozofiju, povijest prirode - kako jednostavni zakoni i strukture vode do nevjerojatne složenosti svemira i života. Tim smo ga povodom intervjuirali, a on je za 24sata priznao kako se neizmjerno veseli dolasku u Hrvatsku jer mu je jako draga.

- Dobro ste istražili. Moja supruga Gia doista ima hrvatske korijene. Ne bih znao reći je li moja oduševljenost Hrvatskom povezana baš s time, ali svakako mi je u srcu jer je predivna i tu smo uvijek lijepo dočekani. Dosta sam mjesta u Hrvatskoj vidio - rekao je megapopularni fizičar. Naime, Cox je u braku s promotoricom znanosti Giom Milinovich, Amerikankom hrvatskih korijena. Rasprodane dvorane od Novog Zelanda pa do Arktičkog kruga, dio su zapanjujućeg putovanja profesora Briana Coxa koji publiku vodi do najudaljenijih kutaka svemira.

Tijekom posljednjih petnaest godina, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica popularne znanosti, zahvaljujući brojnim zapaženim BBC-jevim radijskim i televizijskim emisijama – od Peabodyjem nagrađene serije "Wonders of the Solar System" do globalnog hita "The Planets."

I roker i znanstvenik

Uz brojna priznanja na području znanosti, profesor Cox može se pohvaliti i statusom glazbene zvijezde. Naime, tijekom studija Cox je bio klavijaturist u bendu D:Ream čiji je hit Thing Can Only Get Better osvanuo na prvom mjestu ljestvice singlova u UK-u. Bio je i na turneji s Jimmyjem Pageom iz Led Zeppelina i gitaristom Garyjem Mooreom te bandom Europe, ali Cox je ipak umjesto glazbe odabrao znanost. No, zbog svega, prozvali su ga rock zvijezdom znanosti.

- Još uvijek sviram i uživam u glazbi, no apsolutno sam siguran da sam ispravno odabrao kada sam se odlučio za znanost - priznao je Cox koji većinu vremena provodi promovirajući znanost. Također radi i na prikupljanju novca za istraživanja i studente na sveučilištima. Pitali smo ga kako je uopće počela ta ljubav prema znanosti.

- Još kao mali dječak promatrao sam noćno nebo i bio sam oduševljen, fasciniran. Međutim, to mi nije bilo dovoljo. Želio sam dublje shvatiti sve to što vidim gore i tada sam zaključio da želim studirati fiziku - rekao je Cox. Uz tu priču, uvijek voli ispričati i onu o Kepleru. S njim se uspoređuje jer baš kao što je njega oduševilo noćno nebo, Keplera je pahulja snijega.

Još uvijek je očaran

- U zimu 1610. godine, dok je Johannes Kepler prelazio Karlov most u Pragu, na rukav mu je sletjela pahulja snijega. Pogledao ju je i zapitao se: "Zašto su sve snježne pahulje šesterokutne?" Zapisao je: "Ne vjerujem da čak ni u snježnoj pahulji ovaj uredni uzorak postoji slučajno." Volim ovu priču jer je strašno inspirirajuća. Svijet oko nas očarava nevjerojatnom složenošću koja proizlazi iz zadivljujuće jednostavnosti - kaže Cox. Dodao je da se njegova oduševljenost fizikom i općenito znanošću, još uvijek nije nimalo smanjila. Oduševljeno nam otkriva da ga trenutno na tom području najviše uzbuđuje nova istraživanja o crnim rupama, razumijevanje prostora i vremena koje nije za njega samo fizičko, nego i egzistencijalno iskustvo. Zanima ga i jesmo li sami u svemiru, asteroidi koji prolaze blizu Marsa te izgradnja baze na Mjesecu.

Cox nam je na kraju otkrio i da mu je drago što mediji pridonose većem razumijevanju znanosti od strane šire javnosti. Međutim, svjestan je, kaže, da su neki ljudi još uvijek nepovjerljivi prema znanosti te da radije vjeruju teorijama zavjere.

- Nameće se pitanje što raditi s takvom vrstom publike. Odgovor je da treba nekako pronaći način da im se prenese prava magija, misteriji i ljepota znanstvenog svjetonazora. Za našu civilizaciju je od životne važnosti da ljudi shvate što je znanost, što je pouzdano znanje i što je ozbiljan znanstveni savjet. Prije desetak godina znao sam se samo smijati ljudima koji šire teorije zavjera i druge gluposti. No s vremenom sam shvatio da je to ozbiljan problem i da postaje sve ozbiljniji. Naime, pokazalo se da će oni koji vjeruju u jednu teoriju zavjere vjerojatnije vjerovati i u druge, od kojih neke mogu biti vezane uz izuzetno važne teme. Primjerice, nije osobito važno vjeruju li ljudi da smo bili na Mjesecu ili ne. No isti ljudi koji ne vjeruju da jesmo, vjerojatno neće vjerovati ni u znanstvene poruke koje mogu biti iznimno važne, primjerice u informacije vezane uz klimatske promjene ili u neke medicinske savjete. - rekao je. Cox naglašava da je ljudski život iznimno vrijedan samim time što je inteligencija koju posjeduje naša vrsta zasigurno rijetkost, ako uopće postoje druge vrste.

Optimističan i vjeruje u ljude

- Naš svijet je jedan specijalan svijet u galaksiji s milijardama zvijzda, odnsono svjetova. Nije li to čudesno? Zato imamo i veliku odgovornost prema svijetu - kaže Cox. Optimističan je što se tiče budućnosti.

- Užasno smo moćni jer imamo priliku učiniti svijet održivim. Vjerujem da svi znamo što treba učiniti i što je ispravno. Trebamo samo donijeti te odluke i pridržavati ih se - zaključio je fizičar koji je glaznenu turneju zamijenio turnejom po svemiru. Svi koji dođu na njegova predavanja u Lisinski, kaže, mogu očekivati da će barem djelomično shvatiti veličinu i razmjere svemira, potom Einsteinovu opću teoriju relativnosti i crnih rupa, a onda i suvremena istraživanja koja su Stephen Hawking i drugi započeli još 1970-ih, no koja se i dalje nastavljaju.

- Sada govorim i o novim radovima koji su objavljeni u posljednjih nekoliko godina, koji počinju pokazivati da prostor i vrijeme nisu baš tako jednostavni kao što smo mislili; o istraživanjima koja govore o građevnim elementima prostora i vremena. Također govorim o tome zašto su zakoni prirode tako lijepo usklađeni da omogućuju postojanje života. Tako govorim i o teoriji inflacije, o onome što je moglo biti prije velikog praska. Moj zaključak je da je kompleksan život koji može shvatiti svemir vrlo rijedak - poruka je Coxa koji je gotovo opsjednut, kako sam priznaje, potrebom da sačuvamo duh prosvjetiteljstva koji su njegovali Kepler i njegovi suvremenici i ideje koje su nam omogućile da započnemo čitanje priče o svemiru, da pošaljemo letjelice do rubova Sunčeva sustava i dalje, prema zvijezdama.

Zbog svega, sve još jednom poziva na svoj show i ne sumnja da će dvorana biti opet puna zainteresiranih. Jer Cox je u zagrebačkoj dvorani Lisinski već bio u rujnu prošle godine, s impresivnom multimedijalnom scenografijom dotad neviđenom u Hrvatskoj u sklopu svoje turneje Horizons. Nju je ugledni časopis The Guardian nazvao 'zadivljujućim podsjetnikom da je ljudski život istovremeno beznačajan i nevjerojatno dragocjen' te su dodali da oduzima dah. Ulaznice su bile rasprodane. Horizons je pogledalo gotovo pola milijuna ljudi diljem svijeta. Emergence bi možda mogao biti još i bolji s obzirom da nam je Cox otkrio kako je dok je radio na njemu surađivao s nevjerojatnim timom znanstvenika, glazbenika, filmaša i grafičkih umjetnika.

- Nadam se da će show biti sveobuhvatno iskustvo i da će svatko - bilo da voli znanost, glazbu, povijest ili jednostavno promišlja ljepotu prirode - izaći iz dvorane s nečim novim za razmišljanje - o novom showu izjavio je profesor Cox.