Rođendanski koncert Ivane Marić: 'Veselim se svom novom desetljeću, idu najbolje godine'

Pjevačica Ivana Marić (39), bivša Feminnemka danas slavi četrdeseti rođendan i povodom toga je organizirala posebnu proslavu. Za svoje prijatelje, obitelj, najbliže suradnike, ali i najbrže fanove večeras će imati rođendanski koncert u jazz i cabaret klubu Kontesa.

- Još malo i četrdesete su tu i moram priznati da ih jedva čekam. Ulazak u svako novo desetljeće je posebno uzbudljivo, pa tako i ja osobno imam velika očekivanja od svojih četrdesetih. Vjerujem da će upravo one, moje četrdesete, biti najbolje godine u poslovnom smislu, jer ću u narednih godinu dana obilježiti i petnaest godina svoje glazbene karijere - izjavila je Ivana Marić.

Ivana je posljednjih godina bila posvećena obitelji i njenom bendu za vjenčanja 'Ivana Marić Wedding Orchestra'.

- Sada dolazi vrijeme da se malo više posvetim sebi. Do sada sam bila iznimno posvećena obitelji i majčinstvu i vjerujem da sam se na nekom osobnom, duhovnom aspektu ostvarila. Ali imam novih želja i ciljeva koje tek želim ispuniti - rekla nam je Ivana.

Ivana pjeva i nastupa još od svoje 15. godine, a kaže da joj sada treba duži period odmora nakon nastupa nego što je to bilo nekada.

- Užasno je naporno fizički i iscrpljujuće. Ja koja to radim već 25 godina znam kako je to bilo nekad, koliko sam više energije imala na početku karijere. Nekad je bilo odradiš gažu, odspavaš par sati i možeš ispočetka. Sad u ovim godinama je to drugačije, treba ti po nekoliko dana da dođeš k sebi nakon što po ne znam koji put dočekaš zoru pjevajući, radeći - komentirala je Marić nastupanje na svadbama.

Iako zna biti iscrpljujuće kad se zareda više svadbi Ivana tvrdi da svejedno voli taj posao.

- Same svadbe su genijalni biznis. To je nešto što ja obožavam raditi. Ali to su ipak ograničeni, intimni prostori na koje mogu doći određeni ljudi. Zbog toga radim na novim pjesmama i pripremam nove koncerte gdje će me ljudi moći doći poslušati, veseli se tome - poručila je pjevačica.

Ivana je trenutno ipak najviše uzbuđena oko rođendanskog koncerta koji je već neko vrijeme u pripremi.

- Nadam se da će u subotu sve prštati! Dvije nove pjesme izvesti ću premijerno na svom rođendanskom koncertu i to će biti moj poklon mojim najdražim ljudima, ali i samoj sebi - rekla je Ivana i dodala da će na koncertu pjevati isključivo svoje pjesme.

Na pozornici će iza nje biti prošireni band, brass sekcija, ali i posebna gošća.

- Uz nove pjesme sa svojim proširenim bandom, brass sekcijom i posebnom gošćom - harfisticom, otpjevati ću dvadesetak pjesama koje najbolje opisuju moj dosadašnji rad - izjavila je Marić i dodala da u budućnosti možemo očekivati sve više njezinih samostalnih koncerata.

Podsjetimo, Marić je bila u ženskoj pop grupi Feminnem od 2004. do 2007. nakon čega ju je odlučila napustiti i započeti samostalnu karijeru. Njezine kolegice Pamela Ramljak (42) i Neda Parmać (37) na proljeće su ponovno okupile bend nakon 10 godina pauze, a Ivana kaže da su i dalje u kontaktu ali da nažalost neće moći doći na proslavu.

- Žao mi je što neće biti na ovom koncertu, ali biti će neki drugi put - poručila je Ivana.

Iako je posljednje vrijeme provela u pripremama za rođendanski koncert, radi i na novim materijalima.

- Trenutno osim priprema za rođendanski koncert, radim na novim pjesmama koje jedva čekam pustiti u javnost i čuti komentare publike - kaže Marić.

Osim rođendanskog koncerta 12.11. u Kontesi, Ivana Marić također će nastupiti sa Zagrebačkim filharmonijskim orkestrom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a Novu godinu dočekati će u Daruvaru gdje će nastupiti na glavnom gradskom trgu.

- Veselim se navedenim nastupima i čast mi je što nastupam sa Zagrebačkim filharmonijskim orkestrom u prekrasnoj dvorani Vatroslav Lisinski, u društvu glazbene dive Gabi Novak.Također, tu je još Advent u Španskom gdje imam čast 26.11. sa svojim bendom održati svirku za otvorenje, te isto tako humanitarni koncert s vojnim jazz orkestrom - 11.12. u Podsusedu. Iako brojimo sitno do kraja ove godine, očekuje me dosta nastupa i rada na novim pjesmama, na čemu sam jako zahvalna - izjavila je pjevačica.

