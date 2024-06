Rodila Ivana Lovrić iz Colonije: Otkrila je spol i ime bebe...

Pjevačica grupe Colonija, Ivana Lovrić objavila je danas na društvenim mrežama sretne vijesti. Ona i njezin suprug Matija Jakšić postali su roditelji malene kćeri.

- Eli J. is in the house. Hvala ti šta si mi otkrila novu dimenziju ljubavi, ljubavi - napisala je kratko novopečena mama uz fotografiju iz rodilišta.

Pjevačica Colonije je krajem prosinca prošle godine na svojim društvenim mrežama objavila da se zaručila, a na spektaklu 'Megadance Party' publici je otkrila da je trudna.

Ivana se udala prije nekoliko mjeseci, a slavlje se održalo u popularnom zagrebačkom klubu. Na ulazu je mladence dočekala bakljada. Ulazak u bračnu luku proslavili su noćnim izlaskom, a za svoje vjenčanje imali su i poseban dress code.

- Mislim da je ovo svima bilo neočekivano. Čim smo poslali ljudima da imaju dress code, da moraju biti casual obučeni, to je već bilo čudno i drugačije - rekla je Ivana za IN magazin.Ivana i Matija imali su ranije i klasično vjenčanje u Dalmaciji.

- To je trebala bit onako malo manja zabava, bilo je na kraju 200 ljudi i 3 dana. Klasika. Klasična jedna dalmatinska svadba, bilo je sve klasično, ne znam je l' može biti klasičnija svadba nego što je bila. Crkva, sala, juha dolazi pa torta, pa rezanje pa prskalice, sve smo zadovoljili. Bio je i vlakić i sve - ispričala je.