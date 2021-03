U Guinnessovoj knjizi rekorda slavni detektiv Sherlock Holmes ima posebno mjesto. Njegov lik pojavljuje se u filmovima već 120 godina i najekraniziraniji je književni lik. Prvi put davne 1900. u kratkom filmu “Zbunjeni Sherlock Holmes”. Do danas je ovaj lik glumilo čak 75 glumaca u više od 200 filmova. Od petka, 26. ožujka gledat ćemo ga još jedanput, i to u Netflixovoj seriji “Irregulars”.

Slavnog detektiva stvorio je sir Arthur Conan Doyle. Studirajući medicinu, divio se profesoru Josephu Bellu i njegovoj sposobnosti zapažanja, pa je prema njemu kreirao lik Sherlocka Holmesa. Uz njega je uvijek John Watson, kojeg je Doyle stvorio prema pravom liječniku iz Portsmoutha, dr. Jamesu Watsonu. Ovaj dvojac uz mnoge vještine, od logike do forenzike, uspješno rješava najzamršenija ubojstva i otkriva počinitelje kriminalnih djela ne samo u romanima nego i na filmu.

Već s prvim romanom “Studija u grimizu”, koji je objavljen 1887., publika je zavoljela Doyleova junaka. Kad je Doyle 1893. godine poželio pisati knjige s drukčijom tematikom, objavio je roman “Posljednji problem” u kojem Holmes i njegov vječni najveći neprijatelj Moriatry pogibaju u padu s litice. Pogibija Sherlocka Holmesa toliko je rastužila milijune čitatelje da su se Doyleu počeli javljati oni najbjesniji i prijetiti mu smrću ako ne vrati omiljenog detektiva u literaturu.

U međuvremenu Holmes je postao lik u kazališnim predstavama. Glumac i kazališni producent William Gillette proslavio je ovog detektiva u prvoj predstavi koja je izvedena 1899. godine, a onda je i zaigrao Holmesa u kratkom filmu koji je bio adaptacija predstave. Za nijemi film “Sherlock Holmes” dugo se mislilo da je izgubljen, ali je primjerak pronađen prije sedam godina u arhivi Cinémathèque Française. Stručnjaci su vrijednu filmsku vrpcu obnavljali godinu dana i 2015. film je ponovno prikazan. Između 1899. i 1932. godine Gilette je Holmesa odigrao nešto više od 1300 puta.

Doyle je pod pritiskom fanova vratio Holmesa u romanu “Baskervillski pas” koji je tijekom 1901. i 1902. u nastavcima objavljivao u časopisu Strand. Godinu dana kasnije pisac je objavio “Nenastanjenu kuću”, a zatim još nekoliko romana, od kojih je zadnji “Shoscombe Old Place” prije nego što je umro 1930. u 71. godini.

Od tada do danas mnogi su glumci igrali Sherlocka Holmesa, pa se i danas rade top-liste najboljih ili onih koje publika najviše pamti.

Nakon Gillettea uloga Sherlocka Holmesa u istoimenom filmu pripala je Johnnu Barrymoreu, velikoj filmskoj zvijezdi 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća. Vanjske scene filma snimale su se u Londonu, a studijske u New Yorku. I ovo je bio nijemi film, a Barrymore je jedan od malobrojnih glumaca koji su uspjeli unatoč kasnijem prelasku s nijemih na zvučne filmove. No slava ga je odvela u ovisnost o alkoholu, pa je kasnije postao tabloidna tema i njegova se popularnost počela gasiti sredinom tridesetih, a umro je 1942. u 60. godini.

Christopher Plummer umro je u veljači ove godine, ali jedan od filmova po kojima će ga se pamtiti je film “Ubojstvo dekretom” u kojem Holmes i njegova desna ruka Watson pokušavaju pronaći serijskog ubojicu. Radnja je smještena u London 1888. godine. Radnja filma inspirirana je knjigom Stephena Knighta objavljene 1976. godine, a film je snimljen 1979. U knjizi se iznose danas vrlo popularne teorije zavjere o Trbosjekovu identitetu i motivima. Uz Plummera kao Holmesa, Watsona je glumio James Mason. Još jedan Christopher igrao je Sherlocka Holmesa. Christopher Lee igrao je u životu čak deset puta Drakulu.