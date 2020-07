Rogoznica odmara u luksuznom: Objavio fotke pa ih brzo obrisao

Boris je nedavno priznao kako se nakon kraha braka osjeća dobro. Smatra kako su on i Doris donijeli dobru odluku te kako će uvijek biti prijatelji. Sada se maknuo od stresa i obaveza pa uživa na bazenu...

<p>Glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) posvetio se karijeri nakon kraha sedmogodišnjeg braka s voditeljicom i glumicom <strong>Doris Pinčić</strong> (31). Nastupa po rodnom Zadru, a radi i na novim pjesmama. No pronašao je i vremena za odmor kako bi se malo opustio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boris Rogoznica u 'Hrvatska traži zvijezdu'</strong></p><p>Na društvenim je mrežama podijelio fotografije na kojima uživa u apartmanu uz bazen i jacuzzi, ali lokaciju nije otkrio. Na raspolaganju su mu i ležaljke pa bezbrižno upija zrake sunca, a u odmoru mu se pridružio i sin <strong>Donat </strong>(6).</p><p>- Kad uhvati fjaka - komentirao je Boris. </p><p>No, zanimljivo je kako je Rogoznica podijeljene fotografije ubrzo izbrisao s društvenih mreža. Ostavio je samo one s malenim Donatom. Možda to niti nije toliko čudno, s obzirom da je 'na meti' brojnih pratitelja nakon što su on i Doris javno priznali kako se razvode.</p><p>Boris je razvod dobro podnio. Tvrdi kako su on i Doris napravili ono o čemu su dugo razmišljali. Ostali su u dobrim odnosima, a kako kaže Rogoznica, uvijek će biti prijatelji te će ih vezati obaveze prema zajedničkoj djeci.</p><p>- Nimalo nisam promijenio sliku o njoj od početka veze. Ona je za mene pojam. Teško da će je bilo koja uspjeti zasjeniti. Trenutno mi nova veza nije na kraju pameti, želim se posvetiti karijeri - ispričao je glazbenik za <a href="https://www.rtl.hr/tv/video/393204/boris-rogoznica-ekskluzivno-o-razvodu-od-doris/" target="_blank">RTL Exkluziv</a>.</p><p>I Doris je za vikend bila na odmoru u Zadru, no nije provodila vrijeme s Borisom. Posvetila se svojoj obitelji, a nakon plovidbe morem, vratila se svojim obavezama i vođenju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. </p>