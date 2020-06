Emotivni Rogoznica: Bebo, ne štede nas. Bog mi je dao ovaj križ jer zna da ga mogu nositi

Boris Rogoznica je objavio privatnu poruku i dao do znanja da mu je lakše uz 'božje poruke' koje mu šalje aplikacija za mobitel. Za to vrijeme Doris je u Zagrebu i vodi jutarnju TV emisiju...

<p>Glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) nakon kraha braka s <strong>Doris Pinčić</strong> (31) radi punom parom. Nastupa po rodnom Zadru, a ima i novi singl 'Samo tebe ljubio'. No čini se kako su ga emocije ovih dana poljuljale da objavi emotivni post o sebi i svojoj, kako kaže, voljenoj gitari. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boris Rogoznica u 'Hrvatska traži zvijezdu'</strong></p><p>- Bebo, ne štede nas nimalo, ali mi se ne damo. Podnosimo sve s osmijehom. Dospjeli smo poprilično daleko, ti i ja sami, bez ičije pomoći! I još dalje ćemo, a oni to neće moći spriječiti. Koliko god da se trudili. Ne znaju oni što mi znamo. Ne znaju što smo sve prošli. Što smo sve naučili dok smo zajedno skladali i stvarali. Bebo moja. Doznali smo ono najbitnije. 'J*** se mački što miševi o njoj misle'. Nek' nas pokušaju uhvatit za rep, ako mogu - napisao je uskoro bivši muž Doris Pinčić.</p><p>Usput je objavio i privatnu poruku koju je izmijenio s bliskom osobom koja je rekla kako bi se teško nosila s takvom životnom situacijom. </p><p>- Zato ti Bog i nije dao da nosiš taj križ. Meni je, jer ga mogu nositi. Poslao mi je jednu poruku - napisao je Boris i priložio fotografiju aplikacije koja šalje 'božje poruke'. </p><p>Za to vrijeme Doris je u Zagrebu i posvetila se vođenju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. </p><p> Rogoznica je u intervjuu za <a href="https://www.rtl.hr/tv/video/393204/boris-rogoznica-ekskluzivno-o-razvodu-od-doris/" target="_blank">RTL Exkluziv</a> rekao kako razlazu nije 'kumovala' treća osoba. </p><p>- Nije bilo ništa konkretno. Nikakva treća osoba, ni kod mene, ni kod Doris. A ta crnka s kojom me povezuju... Djevojka je nakon moje gaže snimila video i objavila. To je to, nema nikog trećeg - priznao je glazbenik. Tvrdi kako će Doris za njega uvijek biti 'žena, majka, kraljica' te kako je postavila visoke standarde za njega.</p><p>- Nimalo nisam promijenio sliku o njoj od početka veze. Ona je za mene pojam. Teško da će je bilo koja uspjeti zasjeniti. Trenutno mi nova veza nije na kraju pameti, želim se posvetiti karijeri - zaključio je glazbenik. </p><p> </p>