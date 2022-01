Pjevač Roko Blažević (21), kojega mnogi pamte po nastupu na Eurosongu, već pet mjeseci živu u Los Angelesu, gdje pohađa jedan od najprestižnijih glazbenih fakulteta u svijetu. Nedavno je posjetio obitelj u Hrvatskoj i za InMagazin ispričao kako izgleda njegov život u Americi.

Los Angeles je Roka oduševio na prvu, te ističe kako izgleda 'nestvarno' i 'kao u filmovima'.

- Kad sam prošetao centrom grada, kad sam prošao po Hollywood bulevaru i stvarno imaš osjećaj pa ja sam tu. Neki od moje ekipe s faksa su sreli Jennifer Hudson i još neke glumce. Doslovno ih možeš sresti na svakom koraku, nikakvi tjelohranitelji ili slično, ljudi jednostavno žive svoj život i uživaju i to je to - ispričao je Roko.

Ipak, nije mu sve po ukusu i teško se prilagođava američkoj hrani.

- Nikad nisam znao koliko treba cijeniti našu spizu i mislim da je trenutno najbolja u svijetu, a tamo je nekako sve istog okusa. Sve je lažno, sve je GMO i to mi je još uvik onako bolna točka i pokušavam se naviknuti, ali teško - kaže pjevač.

Njegovi kolege s fakulteta najčešće ne znaju da je Roko svojedobno predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, te se iznenade kada vide njegov profil na društvenim mrežama.





- Njima je Eurosong pojam tako da i oni će sad imat Američki song contest. Zanimljivo im je vidjeti nekoga tko je predstavlja svoju državu na Eurosongu. Meni je još uvijek to normalno jer ja i nakon par godina još nisam to doživio, ali definitivno imam neki plus s tim - objasnio je.

U Americi se Roko posvetio prvenstveno učenju za studij, te je otkrio kako se na ljubavnom planu zasad ništa ne događa.



- To je isto još jedna stvar koju sam shvatio kad sam došao tamo, da imamo i najljepše cure na svijetu ovdje. Nisu loše Amerikanke ali nekako mentalitet je drugačiji i mislim da se ja na to još navikavam. To je stvarno multikulturalni grad i država ali eto nikad ne reci nikad - vidjet ćemo - zaključio je.



