Splićanin Roko Blažević (21), koji je hrvatsku prestavljao na Euroviziji 2019. godine i kojeg mnogi pamte po nastupu s velikim krilima, otišao je u SAD gdje će živjeti iduće četiri godine. Naime, Roko je postao student i stipendist prestižnog fakulteta Los Angeles College of Music. Na temelju audicije dobio je najvišu stipendiju koju su mu ondje ponudili kao jednom od najboljih kandidata. U tome mu je pomogao i nastup pred 200 milijuna televizijskih gledatelja prije dvije godine.

Hrvatski pjevač samo je jedan od dvoje studenata koje su s fakulteta odlučili stipendirati. Vrijednost stipendije procjenjuje se na više od pola milijuna kuna.

Roko će nakon fakulteta u L.A.-u imati titulu profesora pjevanja i vokalnog preformansa.

- Ono što me najviše privuklo tom fakultetu je moderan pristup glazbi. Cilj ovog fakulteta je, uz to da studenti steknu diplomu profesora glazbe, povezati studente sa što više ljudi i glazbene industrije kako bi imali dobru odskočnu dasku. Veseli me raznolik program koji uključuje puno korisnih predmeta za daljnji razvoj glazbene karijere - rekao je mladi glazbenik za Večernji list.

Splićanin kaže kako je vjerovao da je dovoljno kvalitetan da bi dobio stipendiju iako, upasti na taj fakultet nije nimalo lako. Ostao je iznenađen zbog stipendije, jer su rijetki slučajevi da ju dobije netko tko nije iz SAD-a.

- U prilog mi je išao i Eurosong. Komisija je jako detaljna i dobro istraži i obradi aplikaciju svakog studenta. Tako su istražili i mene i saznali za Eurosong i sve ostale showove. Bitno im je profesionalno iskustvo. Evo i više od dvije godine nakon Eurosonga na naš nastup gledam s ponosom i zadovoljstvom. Bez obzira na rezultat, mislim da je naš nastup bio fantastičan. Lijepo smo i dostojno predstavili Hrvatsku pred 200 milijuna televizijske gledatelja - opisao je Blažević.

Glazbenik s karijerom misli nastaviti ali će mu sada, smatra, trebati više vremen za studij. Nastavit će radit s timom i nada se da će uskoro izaći i nešto novo iz njihove glazbene radionice.

- Ne mogu procijeniti kako me drugi vide, ali smatram da sam nakon svega što sam prošao posljednjih godina ipak ostao svoj i time se ponosim. Mislim da je to i jedini način kako ne izgubiti glavu u tom zvjerinjaku – biti dosljedan, iskren, realan i ostati čvrsto na zemlji - zaključio je Roko.

Najveća podrška u daljnjem uspjehu mu je obitelji i prijatelji koji s njim proživljavaju svaki trenutak svih njegovih avantura. Pokušat će paralelno održavati karijeru i u inozemstvu i kod nas.