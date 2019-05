Roko nije tužan: 'Zaplesao sam s Azerbajdžanom i Srbijom...'

I dalje se ne stišavaju reakcije oko nastupa Hrvatske na Eurosongu. Nekima su se pjesma i izvođenje svidjeli, dok su drugi 'popljuvali' nastup. U svakom slučaju, naš predstavnik Roko Blažević (19) sinoć nije prošao dalje pa neće zapjevati u finalu.

Ubrzo nakon završetka večeri, Roko se oglasio putem službenog profila hrvatske delegacije na Eurosongu i podijelio kako se osjeća. Splićanin tvrdi kako nije tužan.

- Usudite se sanjati i kada nije finale. Ljudi hvala svima. Nismo tužni, samo razočarani. Plešemo s Azerbajdžanom i Srbijom - poručio je.

Na snimkama koje je objavio može se vidjeti kako je proveo večer u Tel Avivu nakon što mu je finale izmaknulo iz ruku. Na društvenim mrežama oglasio se i njegov mentor Jacques Houdek (38), jedan od autora pjesme 'The Dream'.

- Dragi ljudi, hvala vam svima na podršci i vjeri. Mi smo svi dobro. Naravno, razočarani smo i tužni baš kao i vi, ali smo zajedno, složni kao i do sada. I u pobjedi i u 'porazu' - ne damo se!!!' Ponosan sam. Na ovaj nastup večeras, na naš mali 'the dream team', na hrvatsku delegaciju koja se lavovski borila, na izvođačku i autorsku ekipu pjesme 'The dream', na sve naše anđele kreativce koji su nam pomogli da ovaj koncept ostvarimo i da realiziramo ESC nastup na najvišem produkcijskom nivou. Najviše ipak, ponosan sam na našeg malog - velikog Roka, koji je cijelo ovo vrijeme boje naše Hrvatske branio iskonskim talentom, umjetnički zaneseno te iznad svega predano, profesionalno i iskreno - napisao je Houdek.

