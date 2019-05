Roko je izazvao ovacije u Tel Avivu: Anđeli mu stavili krila

Nakon što smo u utorak dobili finaliste iz prvog polufinala 64. Eurosonga, vrijeme je za drugo. Voditelji Eurosonga u Tel Avivu su Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar i Lucy Ayoub.

21:49 Nakon Roka na pozornicu se popela predstavnica Malte Michela s pjesmom 'Chameleon'.

21:45 Deseti po redu nastupio je naš predstavnik Roko Blažević s pjesmom 'The Dream'. Uz njega su bili plesači Endi Schrötter i Diego Siqueira, a publika je mahala hrvatskim zastavama. Po završetku nastupa čuo se gromoglasan pljesak.

Rokovi plesači spustili su se sa stropa, a usred nastupa stavili su mu krila na leđa.

21.41 Za Austriju nastupila je PÆNDA s pjesmom 'Limits'.

- Joj, evo Austrijska Nina Kraljić, samo za razliku od Nine neće ući u finale - kratak i britak je bio s osvrtom na Austrijanku Ciganović.

21.37 Švedsku je predstavio John Lundvik s pjesmom 'Too Late For Love'. Šveđanin je jedan od glavnih favorita za pobjedu.

- Šveđanin će ih sve pojesti, on je finalist. Tipična eurovizijska pjesma, puno pozitive i odličan vokal. On je moj favorit. Natjerao je cijelu dvoranu da pjeva s njim - opisao je Neven.

21.33 Za Dansku nastupila je Leonora s pjesmom 'Love Is Forever'. Osim pjevanja i pisanja tekstova, jedno vrijeme bavila se i klizanjem.

- Tipična pop pjesmica sa onim lijenim pjevanjem u britanskom maniru, ali ulazi u finale jer je ubacila malo francuskog šika - komentirao je Neven.

21.26 Rumunjsku predstavila je pjevačica Ester Peony s pjesmom 'On a Sunday'. Rumunjka se od mladih dana bavi glazbom za što se i školovala.

- Rumunjka izgleda kao Mary Poppins - osvrnuo se na nastup Rumunjske Ciganović, koji nije nimalo impresioniran ni njezinim glasom, ali ni samom pjesmom.

21.22 Peti po redu na pozornicu je stao bend Carousel s pjesmom 'That Night' koji predstavlja Latviju. Bend, između ostalih, čini poznati latvijski duo, pjevačica Sabine Zuga i gitarist Marcis Vasilevskis. Naš komentator Neven usporedio je pjevačicu s Mijom Dimšić.

21.18 Za Švicarsku nastupio je Luca Hänni s pjesmom 'She Got Me', a kako je Duško naglasio, Švicarac je jedan od favorita za pobjedu na 64. Eurosongu. Uz pjevanje, radio je kao model za muško donje rublje.

- Švicarac je Luis Fonzi za siromašne, ali jako pozitivna pjesma. Možda ga Madonna angažira umjesto Malume. Nema latino energije, ali ulazi u finale - opisao je predstavnika Švicarske naš gost komentator Ciganović.

21.14 Anna Odobescu predstavila je Moldaviju s pjesmom 'Stay'.

- Moldavka je jako dobra, izravna konkurencija Srpkinji. Odličan vokal, zgodna, snažna pjesma. Imala je bolju vjenčanicu od Maje Šuput - rekao je Ciganović.

21.10 Druga po redu nastupila je Sarah McTernan s pjesmom '22'. Pjevačica se natjecala na irskoj verziji glazbenog showa 'The Voice' i završila je na trećem mjestu.

- Bilo je vidljivo dosta treme u ovom nastupu - rekao je Duško Ćurlić.

- Izgleda kao Jessica Simpson iz svoje najgore faze - opisao je Neven Irkinju.

21.05 U drugoj polufinalnoj večeri prva je nastupila predstavnica Armenije Srbuk s pjesmom 'Walking Out'. Glazbom se počela baviti još u djetinjstvu, natjecala se u 'X factoru', a trenutačno je jedna od najvećih armenskih zvijezda.

- Armenka je nešto kao Alicia Keys za siromašne, takav joj je i nastup, ali kažu manje je više - slikovito je opisao prvi nastup večeri naš gost komentator Neven Ciganović.

Splićanin Roko Blažević (19) s plesačima Endijem Schrötterom (21) i Diegom Siqueirom (30) izlazi pod rednim brojem 10 na pozornicu Tel Aviva. Natjecatelji iz 18 zemalja suočit će se jedni s drugima kako bi izborili preostalih deset mjesta u finalu u subotu.

Nastupe će na našem portalu komentirati stilist Neven Ciganović.

- S obzirom na konkurenciju, ne vjerujem da će nas zakačiti finale, ali zato očekujem neviđeni kič s puno jeftinih efekata i pokušajem probijanja zračnog zida s 'briljantnim' Rokovim vokalom - rekao nam je Neven prije samog početka druge polufinalne večeri.

Uoči nastupa Roko se povukao u osamu. Malo se izolirao od ostalih članova hrvatske delegacije koja ga prati u Izraelu. Prije svega, priznao nam je, čuvao je glas, a uz to se htio i malo 'posložiti'.

- Ne opterećujem se previše. Iskreno, mislim da ću u tom trenutku, tijekom nastupa, ostaviti srce na pozornici, a pritom ću pokušati i maksimalno uživati - iskren je bio Roko.

REDOSLIJED NASTUPA:

1. Armenija: Srbuk – Walking Out

2. Irska: Sarah McTernan – 22

3. Moldova: Anna Odobescu – Stay

4. Švicarska: Luca Hänni – She Got Me

5. Latvija: Carousel – That Night

6. Rumunjska: Ester Peony – On A Sunday

7. Danska: Leonora – Love is Forever

8. Švedska: John Lundvik – Too Late For Love

9. Austrija: PÆNDA – Limits

10. Hrvatska: Roko – The Dream

11. Malta: Michela – Chameleon

12. Litva: Jurij Veklenko – Run With The Lions

13. Rusija: Sergej Lazarev – Scream

14. Albanija: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

15. Norveška: KEiiNO – Spirit In The Sky

16. Nizozemska: Duncan Laurence – Arcade

17. Sjeverna Makedonija: Tamara Todevska – Proud

18. Azerbajdžan: Chingiz – Truth

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri prošli su Grčka, Bjelorusija, Srbija, Cipar, Estonija, Češka, Australija, Island, San Marino i Slovenija. Službeno je potvrđeno da će u finalu nastupiti Madonna (60) i zaraditi milijun dolara za otpjevane dvije pjesme.



