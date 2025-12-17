Obavijesti

LOŠE VIJESTI ZA FANOVE

Rolling Stonesi otkazali turneju 2026.: Poznato je i zašto...

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Soeren Stache/DPA

Iako se o turneji razgovaralo mjesecima i fanovi su je s nestrpljenjem čekali, Rolling Stonesi su na kraju odlučili odustati jer se jedan član benda nije mogao obvezati na dug i fizički zahtjevan raspored

Legendarni britanski rock bend The Rolling Stones otkazao je planove za veliku stadion turneju po Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu koja se trebala održati 2026. godine, piše Variety. Iako turneja nikada nije službeno najavljena, o njoj se mjesecima razgovaralo s promoterima.

Concert of the Rolling Stones at the Waldbühne in Berlin
Foto: Soeren Stache/DPA

Prema navodima izvora bliskih bendu, do odustajanja je došlo jer se gitarist Keith Richards nije mogao obvezati na zahtjevan i dugotrajan raspored nastupa. Richards će uskoro navršiti 82 godine, a posljednjih je godina otvoreno govorio o zdravstvenim izazovima i prilagodbama koje mora raditi pri sviranju.

Rolling Stonesi su posljednju veliku turneju, Hackney Diamonds Tour, odradili 2024. godine u Sjevernoj Americi, gdje su održali 20 koncerata i ostvarili velik uspjeh. Album Hackney Diamonds bio je njihov prvi studijski album s novim materijalom nakon gotovo 15 godina.

Govoreći o suradnji s producentom Andrewom Wattom, Mick Jagger je prošle godine rekao za Variety: „Znao sam da Andy i ja možemo surađivati čim smo se upoznali. Ima zarazan entuzijazam i sjajnu radnu etiku, a uz to je i izvrstan glazbenik. Odmah smo kliknuli i posao za koji sam mislio da će biti težak pretvorili u zabavan i lagan.”

Koncertni rekorderi u Hrvatskoj Rolling Stonesi privukli najviše fanova na Hipodrom, Prljavci na trg, a U2 okupirao je Maksimir
Rolling Stonesi privukli najviše fanova na Hipodrom, Prljavci na trg, a U2 okupirao je Maksimir


- Andrew ima zaraznu energiju i neumorni entuzijazam, što je jedna od velikih kvaliteta dobrog producenta. Osim toga, bilo je jako zabavno raditi s njim, što je još jedna velika prednost - dodao je Keith Richards.

Rolling Stones Hackney Diamonds
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Unatoč otkazivanju turneje, bend i dalje planira nastavak rada u studiju, a novi album očekuje se tijekom 2026. godine.

