Roman Abramovič 'žica' lovu: Od bliskih prijatelja iz Amerike tražio je samo 6.8 milijuna kuna

Ruski oligarh Roman Abramovič (55) moli imućne prijatelje iz Hollywooda i američke brokere da mu, svaki od njih, pozajme po 6.8 milijuna kuna kako bi se 'vratio na noge' nakon što su mu svjetske vlasti zamrznule sva sredstva i imovinu u SAD-u i Velikoj Britaniji, piše Page Six.

POGLEDAJTE VIDEO

Bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea navodno je 'očajan' te moli za pomoć prijatelja kako bi mogao nastaviti plaćati tjedne troškove u iznosu od 5 milijuna kuna, koji uključuju i održavanje njegovih super-jahti.

Iako Abramovič, koji je na svojim jahtama ugostio mnoge poznate zvijezde tijekom godina, ima puno bliskih imućnih prijatelja koji su povezani s Wall Streetom, Hollywoodom i tehnološkim svijetom, strani mediji pišu kako su i oni zabrinuti te da razmišljaju hoće li mu uopće posuditi toliki novac. Naime, Abramovič je javno izrazio želju za mirom u invaziji Rusije na Ukrajinu no, to njegovim prijateljima zapravo ništa ne znači.

- Roman traži neke od svojih najbližih prijatelja da mu posude više od 6 milijuna kuna. Govori im kako nikada nije zakasnio ili zaboravio platiti timu ljudi koji radi za njega no, sada to ne može jer su mu sredstva zamrznuta - rekao je izvor za Page Six.

- Novac je tražio od producenta i redatelja Bretta Ratnera i obitelji Rothschild te od brojnih drugih imućnih prijatelja. Iako su svi s Romanom u dobrim odnosima, nisu mu odlučili pomoći. Neki od njih nemaju toliko keša za posuditi, a neki se boje posljedica prema međunarodnom pravu - dodao je izvor.

Redatelj Ratner odbio je komentirati ovu situaciju za strane medije, a obitelj Rothschild nije dostupna. Nitko od njih još uvijek nije posudio Romanu novac.

Prema navodima Bloomberga, Velika Britanija i Europska Unija sankcionirale su Abramoviča i zamrznule mu bogatstvo od 14,3 milijarde dolara. Uz to, Abramovič je zamrznuo imovinu u američkim hedge fondovima.

Poznatog ruskog oligarha ova situacija spriječila je i da dobije 3 milijarde dolara od prodaje nogometnog kluba Chelsea.

U međuvremenu, Abramovič je napravio sve kako bi njegovi računi 'proradili'. Uključio se u mirovne pregovore s Ukrajinom kako bi se zaustavila invazija Rusije na Ukrajinu. Pisalo se i kako su ga na pregovore pozvali Ukrajinci, jer smatraju da ima izravnu vezu s Vladimirom Putinom, ali on to poriče.

Najčitaniji članci