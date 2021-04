Farmer Neven Landek jako se zainteresirao za mladu Zadranku Samantu. Ovaj par strastveno se ljubio u jednoj od prvih epizoda showa "Ljubav je na selu", te su svi željno iščekivali nastavak njihove romanse. Međutim, dolaskom na Nevenovu farmu situacija između njih dvoje drastično se promijenila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Youtuberica Samanta odbila je pomagati ostalim kandidatkinjama oko kućanskih poslova i obveza na farmi, što se Nevenu ni najmanje nije svidjelo.

Čini se kako Neven i dalje zamjera Samanti njezino ponašanje na farmi, a putem komentara na njezinu objavu o kuhanju na Facebooku uputio joj je brojne kritike.

- Bolje ti nauči sama kuhati - poručio je svojoj bivšoj simpatiji.

- Kuhati znam vrlo dobro, ali rijetki imaju priliku to probati jer je djelo mojih ruku djelo bogova - odgovorila je Samanta na provokaciju, no to nije zaustavilo nove Nevenove nezadovoljne komentare.

- Kad je bila kod mene nije bila ni blizu kuhinje, tražila je da sve napravi netko drugi i posluži je - odgovorio je jednom od komentatora koji su stali u obranu YouTuberice.

Samanta ga je zatim optužila kako se ni sam nije iskazao i da je nesposoban sam držati kuću čistom, te kako mu drugi pomažu u tome.

- Priznajem, ali ja to ne stignem jer radim dokasno, a dok nahranim životinje već je deset navečer. Ti si samo na mobitelu, tako da nemaš nikakav izgovor. Kako si samo neuredna bila, koliko si smeća ostavila umjesto da si počistila za sobom, užas... I WC školjku si mi zaštopala, a ove dvije su bile uredne - napisao je Neven misleći pritom na preostale dvije kandidatkinje Marijanu i Vjeranu.

- Ja zaštopala WC, o čemu ti pričaš? Ta školjka se zaštopala zbog tebe, jer si uzeo onaj neki ogroman papir koji uopće nije za to predviđen i onda su ljudi to bacali unutra. Bio si nesposoban kupiti normalan toalet papir - žustro se obranila Samanta, a tada se u raspravu uključio Željan Arnerić, njihov kolega farmer, koji se natječe za naklonost Raseme Vladetić.

- Nevene, ti si dobar dečko, Samanta, ti si dobra cura, nemojte se svađati bez veze, molim vas - komentirao je.

Neven je poručio Željanu kako i on za njega misli isto, te naglasio kako se njih dvoje ne svađaju, nego Samanta odbija priznati neke stvari. Youtuberica ga je na to optužila kako nije normalan i da je krivi za stvari koje nije napravila i za koje nema dokaze.

- Nemam više komentara, laku noć - poručio joj je farmer i okončao raspravu. Samanta je izbrisala objavu i svaki trag ove svađe, ali Screenshotovi su se ubrzo pojavili na Facebooku na stranici 'Dnevna doza Ljubav je na selu'.