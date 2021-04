U showu 'Ljubav je na selu' stvari se lagano zahuktavaju.

Uskoro će po jedna kandidatkinja ili kandidat morati napustiti imanje farmera, a tenzije između kandidatkinja rastu.

Tako na imanju farmera Zorana ne nedostaje trzavica.

Nakon što su se ujutro Zoran i Suzy ponovno poljubili pred Julianinim očima, Juliana je shvatila da će Suzi sigurno biti odabranica njegovog srca.

- Tako je, ljubi vas seka - rekla im je dok su se ljubili.

Ipak, Suzy i Juliana su nakon doručka krenule raditi ručak, dok Renata cijelo jutro nije izlazila iz sobe jer se šminkala.

To je zasmetalo Juliani, jer nije uredu da uvijek ona i Suzy spremaju ručak i peru suđe.

- Ja sam se šminkala i uopće me nije bilo briga što se događa u kuhinji - rekla je Renata.

No prava drama izbila je kada je Zoran svoje djevojke poveo da sade kupus.

Renata je priznala kako to radi prvi put u životu, no Zoran nije imao razumijevanja pa joj je stalno prigovarao. Prvo je sadila pregusto, a zatim prerijetko...

Renata se požalila i da je boli glava, što je Suzy potvrdila te otkrila kako je večer ranije imala mučninu.

Nakon što joj je nekoliko puta prigovorio, Renata je rekla kako odustaje i od sadnje kupusa i od Zoranove farme.

- Odustajem. Nije ovako, nije onako... Uzmi i radi onda - rekla je Renata te dodala kako je došla na farmu zbog Zorana, a ne zbog rada.

- Odustajem i možeš me izbaciti odmah. I to je to - rekla je Renata i otišla iz polja.