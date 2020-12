Romeo s Farme špijunira: Sve ću prepreke prijeći da vidim Maju

<p>Dok na imanju i dalje traje rasprava tko je ukrao <strong>Josipovu </strong>kapu, na tajnoj lokaciji glavna tema je <strong>Maja</strong>.</p><p>- Silvio se definitivno zapalio za Maju i nema razgovora u kojemu se ne spominje Maja - otkrila je <strong>Andrijana </strong>te mu odlučila gatati iz kave.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'</strong></p><p>Kako je kazala, gatanjem iz kave bavi se već 31 godinu.</p><p>- Ti imaš veliko crno srce! Znaš što to znači? Vjernost. Vidim tu tri osobe, Maja stoji iza tebe, ti si u sredini, a bome ako ovo nije velečasni, vidi dugi plašt! Ovo su ceste, znači odmah poslije vjenčanja putujete na medeni mjesec - izgatala mu je Andrijana, a <strong>Silvio </strong>je uživao u njezinim proročanstvima.</p><p>- Iskreno, malo sam zbunjena. Vidim u šalici tu veliku ljubav, ali znam dok sam ja bila, da nije bilo šanse s njezine strane - otkrila je gatara Andrijana, a <strong>Tomislav </strong>je rekao kako je njegov doživljaj novopečenog ljubavnog para, možda ipak samo Silvijeva interpretacija. </p><p>Silvio, farmerski Romeo, više ne može izdržati, pa je odlučio skrivećki otići do imanja ne bi li iz udaljenosti vidio Maju makar na kratko.</p><p>Andrijana i Tomislav su ga opremili i dobro podučili špijunaži jer ukoliko ga farmeri vide, neće se naći u dobroj poziciji.</p><p>- Sva sreća da Silvio ima mene, da mu održim jedan kratki kurs špijuniranja - kazala je ponosno Andrijana.</p><p>- Jedva čekam da je vidim, nema nikakve prepreke da me se zaustavi, preko svega ću prijeći - uzbuđen je bio Silvio te se dao u špijunažu. Kako je to izgledalo, je li ugledao svoju ljubljenu Maju te je li zaista prošao neopaženo, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>