Trener i bivši nogometaš Wayne Rooney (35) veliku nogometnu karijeru započeo je kada je imao samo 16 godina i ubrzo je postao legenda Manchester Uniteda i Engleske reprezentacije, no tijekom cijele karijere prate ga brojni skandali koji su godinama punili naslovnice tabloida.

Iste godine kada je započeo slavnu karijeru, procvjetala je i ljubav sa njegovom prijateljicom iz djetinjstva i sadašnjom suprugom Coleen Rooney (35) koju je poznavao od svoje 12. godine.

Ipak, njihova veza nije bila idealna kakvom se na prvi pogled činila. Naime, puno puta se našla na naslovnicama nacionalnih tabloida zbog nogometaševe nevjere i čestog posjećivanja prostitutki.

2004. godine, kada je imao 18 godina, Wayne se preselio u Manchester United. Tada je otkriveno da je platio 140 funti za usluge prostitutke (21). Usred tog skandala pojavile su se tvrdnje da je nogometaš i ranije platio usluge još dvije prostitutke, 37-godišnjakinje i 48-godišnjakinje.

Zaljubljena Coleen tada je ostala uz svog supruga i nije javno komentirala skandale. Kasnije je izjavila za medije kako u vrijeme tih skandala još nije spavala s Wayneom.

Par je uspio prevladati probleme i nastaviti vezu. Vjenčali su se u Italiji 2008. godine, nakon šest godina veze, i dobili četiri sina - Kaia (11), Klayja (8), Kita (5) i Cassa (3).

Ipak, njihova idila opet nije dugo potrajala. Dok je Coleen bila trudna s njihovim prvim djetetom, on je ponovno koristio usluge dvije prostitutke što je ubrzo procurilo u javnost.

Skandali ovdje nisu stajali. Nekoliko godina kasnije, dok ce Coleen bila trudna s njihovim četvrtim djetetom, Waynea je zaustavila policija u alkoholiziranom stanju za upravljačem VW Bube u vlasništvu žene koja je sjedila na suvozačkom mjestu.

Coleen od tada više nije šutjela. Vratila se s odmora s djecom iz Španjolske i napisala Facebook objavu u kojoj je rekla kako se nada da će se Wayne jednom opametiti jer ga ona nije htjela ostaviti.

- Nisam glupa. Poznajem svoj um i to je nešto na čemu želim pokušati poraditi. Prije nego što krene priča na naslovnicama, ne, neću primiti Waynea natrag jer on nikad nije otišao. Neću nabrajati Wayneove dobre kvalitete koje ima kao osoba jer mislim da u ovom trenutku to ne zaslužuje, ali jedno je sigurno, on je sjajan tata. Činio je glupe i sebične greške, od nekih je naučio, od nekih očito nije. Međutim, možda će se to promijeniti? U životu ne znaš što će se sutra dogoditi - napisala je tada Coleen.

Na žalost, njezine nade se nisu ostvarile jer su ih skandali pratili i nakon njihovog preseljenja u SAD.

Bivši engleski nogometaš i nedavno je postao glavna tema britanskih medija zbog partijanja s Influencericom Tayler Ryan (21) i njezine dvije prijateljice od kojih je jednu i poljubio u javnosti. Nakon što su fotografije s njihove zabave obišle čitav svijet, nogometaš se odlučio javno ispričati obitelji i nogometnom klubu Derby County.

Zanimljivo je to da je njegova isprika stigla samo nekoliko sati nakon što je djevojkama koje su objavile fotke platio jednu funtu za otkup autorskih prava, a prije toga ih optužio da su ga ucjenjivale.

- Napravio sam pogrešku. Otišao sam na privatnu zabavu s dvojicom prijatelja i želim se ispričati svojoj obitelji i klubu zbog objavljenih fotografija te se nadam da ćemo prijeći preko ovoga. Zahvalan sam klubu Derby County jer mi je dao priliku da ga vratim gdje pripada i dat ću sve od sebe da to i napravim. Veselim se pripremama za iduću utakmicu - rekao je Rooney kojemu je ovaj skandal poljuljao mjesto na trenerskoj klupi. Mnogi se sada pitaju kako će trenirati grupu mladih muškaraca, ako ni sam sebe ne može kontrolirati.

U novom dokumentarnom filmu, koji će biti dostupan na Amazonu početkom sljedeće godine, brojne nogometne zvijezde poput Davida Beckhama iskreno su progovorili o Rooneyu, a progovorio je i sam Rooney, ali i njegova supruga Coleen koja je prešla preko brojnih vrlo javnih nevjera.

Dokumentarac koji nosi naziv 'Rooney', osim slavnom karijerom, baviti će se i brojnim skandalima nogometaša.

- Znala sam da ljudi s kojima se Wayne družio uz alkohol nisu dobri. Opraštam mu, ali to je bilo neprihvatljivo - rekla je u najavi dokumentarca Coleen kada se prisjećala njegovog velikog skandala s tri prostitutke.

Iako iz svojih skandala nije učio, priznao je kako još pati od njihovih posljedica jer ga ljudi i danas gledaju drukčije.

- Za mene je važno da me ljudi pamte po onome što jesam, a ne po onome što sam učinio - rekao je u istoj najavi.