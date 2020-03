Zvijezda Harryja Pottera: S 20 godina sam prestao piti alkohol

Zvijezda serijala 'Harry Potter' Daniel Radcliffe (30) već s 11 godina postao je filmska zvijezda, a za BBC je otkrio kako su mu roditelji pomogli da se izbori sa slavom i ostane prizemljen. Ipak, razumije zbog čega su mnoge dječje zvijezde pokleknule pred opijatima.

- Mislim da je veliki problem ljudima kad počnu raditi i zarađivati s deset godina. Predani su nekoliko godina i onda im više nije zanimljivo. Do tada oni već priskrbljuju za svoju obitelj i previše se ljudi oslanja na njih te se osjećaju prisiljeni obavljati posao. Ako ne uživaju u tome što rade, počnu razmišljati što im takav život pruža i u čemu bi mogli uživati. Tad se okrenu drogi i alkoholu - rekao je Daniel.

Daniel je nastavio raditi u filmskoj industriji i kad je odrastao jer mu je, kaže, bilo zabavno. Odrastanje i posao u Londonu također su mu pomogli da se ne zanese slavom.

- Ne znam što bi bilo da sam boravio u Los Angelesu kad mi je bilo deset godina i da sam tamo odrastao - kaže Daniel.

Međutim, i Daniel je jedno vrijeme bio ovisan o alkoholu. Počeo je rano, a u svojim 20-ima se odrekao alkohola. Kaže da mu je bilo čudno shvatiti da mora biti trijezan u tako mladim godinama, ali je da je sretan što je to učinio.

- Uvijek me mučilo pitanje je li to nešto što bi se svakako dogodilo ili je to imalo veze s time što sam rano počeo glumiti Harryja Pottera - rekao je.