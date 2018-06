Rozga ima novu konkurenciju: Nikolina 'razvalila' na koncertu

Caffe bar Luna Split postao je poznat zbog prvog koncerta zvijezde emisije 'Ljubav je na selu' koja je koncert održala upravo u tom kafiću. Nikolina Cvek (26) pjevala je pred skoro stotinu obožavatelja. Uz podršku našim nogometašima na svjetskom prvenstvu Nikolina je na pozornici pjevala svoje, ali i Rozgine pjesme čime joj je postala opasna konkurencija.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sasvim nam je slučajno pala na pamet ideja da ugovorimo nastup, nekoliko susjeda iz ulice predložilo da je pozovemo - rekao nam je Elvis Jelinić, a čini se kako će morati rezervirati još jedan datum zbog velikog interesa publike. Na Facebooku je skoro 6000 ljudi pokazalo zanimanje za njezin koncert.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mene cijeli Zagreb poznaje jer stalno negdje nastupam - pohvalila se i dodala kako već ima zakazane koncerte diljem Hrvatske. Nikolina se pjevanjem počela baviti još od svoje četvrte godine, a priznaje kako joj ne bi bio problem skinuti se za Playboy.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na koncertu je bilo uzvanika svih uzrasta, od 5 pa do 50 godina, a svi su u Hrvatskim dresovima uz utakmicu uživali u Nikolininom nastupu. Svojem je voljenom Jovici (36), kojeg je upoznala na showu, zabranila da dođe u Split kako ju ne bi osramotio.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zabranila mi je da dođem jer zna da bih se ja popeo na pozornicu i počeo je ljubiti pred svima. Ne bih silazio s nje - priznao je Jovica za kojeg Nikolina tvrdi da je previše ljubomoran jer se oko nje stalno motaju neki dečki.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kao što svi vi znate, bavim se glazbom i muška publika me iskreno voli i to se vidi, malo mu zamjeram što je jako ljubomoran - prokomentirala je Nikolina koja i danas ima koncert i to u kafiću Šporova Jama - Pirate Bar koji poziva na 'druženje i karaoke s Nikolinom' u 21:30.