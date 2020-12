Rozga se javila Orsag nakon nastupa: 'Bila si pravi tsunami'

Imala si i puno boljih nastupa koji su me i bacili sa stolca, ali ne znači da je ovaj bio loš, rekao je Marini član žirija Igor Mešin. Iako od žirija ovaj put nije dobila najveće pohvale, njezin nastup oduševio je splitsku pjevačicu

<p>U najnovijoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' kao seksi<strong> Jelena Rozga</strong> (43) na pozornicu je izašla natjecateljica <strong>Marina Orsag </strong>(41) i otpjevala njezin hit 'Tsunami' te je imitirala kadrove iz spota.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako nije dobila visoke ocjene za ovaj nastup, komičarku je pohvalila splitska pjevačica.</p><p>- Marina, bila si pravi tsunami. Taj rad nogu - napisala je Rozga na Instagramu.</p><p>Marinu je žiri također pohvalio, no bilo je i kritika.</p><p>- Letjela si kao leptir, ubadala si kao pčela - rekao joj je <strong>Goran Novac</strong> (50) te dodao da je koreografija bila jako dobra.</p><p>- Imala si i puno boljih nastupa koji su me i bacili sa stolca, ali ne znači da je ovaj bio loš - poručio je<strong> Igor Mešin</strong> (50) te dodao da je bila apsolutno na nivou.</p><p>Inače, četvrti put je pobijedio <strong>Marko Braić</strong> (29). On je na pozornicu izašao kao britanski kantautor predivnog baritona<strong> Rag'n'Bone Man </strong>(35).</p>