Lu postala Doležal: Bilo je teško razlikovati kopiju od originala

<p>U večerašnjoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' natjecanje je otvorio glumac<strong> Fabijan Pavao Medvešek </strong>(27).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>On se odlično snašao u ulozi svestranog člana skupine Black Eyed Peas,<strong> Will I Am</strong> (45). Otpjevao je plesni hit 'I Got a Feeling' uz koji je i zaplesao poput Will I Ama u spotu u kojem je prikazan ludi noćni provod.</p><p>- Jako mi je bilo dobro - rekao je Fabijan nakon nastupa, a i žiri je bio zadovoljan.</p><p>- Ovo je bilo izuzetno zabavno. Tulum je bio kakav i je u tim godinama. Koreografski je bilo puno improvizacije, ali to tako ide - rekao je <strong>Igor</strong>.</p><p>- Sad smo vidjeli da se znaš opustiti, da znaš uživati u društvu, bio si u predivnom društvu. Meni je ovo bilo fantastično - istaknuo je <strong>Goran</strong>.</p><p><strong>Marko Braić</strong> (29) je na pozornicu izašao kao britanski kantautor predivnog baritona<strong> Rag'n'Bone Man </strong>(35).</p><p>- Ti si ovim glasom probudio sve moguće emocije u mojem tijelu. Lijepo si dočarao taj duboki bariton. Snaga kojom si prštao, nevjerojatno je, ja sam se naježila - rekla mu je Nives.</p><p>- Svaka ti čast Marko, ovo je stvarno bio vokalni vrhunac. Ovo je bilo intimno, emotivno i uvjerljivo, točna svaka notica. Vidim da si uživao u ovoj izvedbi i voliš ovu pjesmu. Odličan si performer i sto posto si bio u ovoj priči - pohvalila ga je Indira.</p><p>U lude osamdesete odvela nas je prošlotjedna pobjednica <strong>Lu Jakelić</strong> (26). Ovoga puta gledali smo je u liku <strong>Sanje Doležal </strong>(57), pjevačice legendarne grupe Novi fosili. Dok je Lu izvodila točku, imitirajući spot pjesme 'Dobre djevojke', na pozornicu je u imitaciji spota sudjelovala i prava Sanja Doležal te na kraju zapjevala s Lu.</p><p>- Super je. Inače volim slušati Lu kad pjeva, volim što pjeva i kad su me pozvali bilo mi je drago, samo bih voljela da su me stavili u neku drugu ulogu - rekla je Sanja nakon izvedbe te odala da je 'jako zadovoljna sa sobom od nekada'.</p><p>- Ovo je bila jedna od mojih najdražih pjesama kada sam bila mala i u tom trenutku sam počela obožavati Sanju kao protagonisticu poziva na buntovništvo - rekla je Nives.</p><p>- Bilo mi je teško razlikovati kopiju od originala. Sanja, ja znam kako je to kad te dupliciraju. Mene su zvali kopijom Indire Force - kazala je Indira.</p><p>- Bilo je veliko veselje, svi smo uživali - kratko je komentirao Goran.</p>