<p>Tijelo ruske televizijske zvijezde <strong>Anne Ambartsnian</strong> (26) pronađeno je u ponedjeljak ujutro u skupocjenom hotelu Petar I u Moskvi, pišu ruski mediji. Anna je bila psihologinja i često je gostovala u showu 'Let Them Talk', koji je napravljen po uzoru na show Jerryja Springera.</p><p>U njemu je rješavala razne probleme Rusa, no čini se da je i sama imala puno problema. Pronašli su je radnici hotela, a prema izvještajima bila je već osam sati mrtva. Njeno tijelo bilo je na krevetu, a na podu je bila mala crna haljina i Pradina torbica. Na Instagramu je često objavljivala bukete cvijeća. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Anna je na društvenim mrežama bila popularna, a pratilo je ju oko 370.000 ljudi. Za sebe je tvrdila da je vidovnjakinja. Njen odvjetnik otkrio je informaciju koja javnosti nije bila poznata. Anna je imala ogromne dugove. Odvjetnik je dodao i da bi je neki zvali i po 20 puta dnevno i bili vrlo agresivni prema njoj. </p><p>Kobne noći s Annom je u apartman navodno ušao nepoznati muškarac, kojeg sada traži policija. Ispituje se i ima li njena smrt ikakve veze s tabletama koje su joj pronađene u torbici, a za koje nije imala recept.</p><p>- Mogu bilo koga podići s koljena - pričala je. Družila se samo s imućnima, a bogati Rusi navodno su joj poklanjali skupocjene automobile. Bila je u braku sa Ruslanom, poznatim poslovnim čovjekom u Rusiji.</p>