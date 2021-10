Ruski pop duo t.A.T.u. sljedeće godine se vraća na scenu, najavila je jedna od pjevačica Lena Katina (37) na društvenim mrežama.

Lena je objavila video na svom Instagram profilu, u kojem se obraća obožavateljima u nesvakidašnjem izdanju.

- Službeni t.A.T.u. tribute u proljeće 2022. Molimo vas, u komentarima nam napišite imena izvođača/DJ-a koje biste voljeli čuti zajedno s nama na pozornici. Vaše mišljenje nam je važno! - napisala je Katina u opisu videa.

Na objavi je ubrzo skupila više od 17 tisuća lajkova, a oduševljeni fanovi u komentarima su ostavili tisuće prijedloga za suradnje.

Lena Katina i Julia Volkova (36) gospodarile su glazbenim ljestvicama od 1999. do 2011. godine, a međunarodnu slavu im je osigurao hit 'All The Thing She Said' iz 2002. godine.

Spot za spomenutu pjesmu podigao je mnogo prašine jer prikazuje Lenu i Juliju kako se u školskim uniformama ljube na kiši, dok ih vršnjaci promatraju.

Video je u nekim zemljama bio zabranjen i cenzuriran, a upravo je njegova provokativnost pridonijela daljnjoj promociji grupe. Djevojke su u to doba glumile da su u vezi te da su jako zaljubljene.

Kasnije su priznale da je njihova lezbijska veza bila samo marketinški trik, koji je njihov menadžer Shapovalov osmislio kako bi šokirao javnost. Privlačile su pozornost i kada su se 2003. pojavile u 'The Tonight Showu' Jaya Lena u majicama s natpisom 'Zaje*i rat' na ruskom, te kada su se godinu nakon pokušale kandidirati za predsjednice Rusije.

Julia je prvu kćer Viktoriju rodila 2004. godine, kada je imala samo 19 godina. Tri godine nakon je svojim tadašnjem suprugu Parvizu Yasinovu rodila dječaka Samira.

2010. godine je prešla na islam, ali se 2017. godine vratila svojoj izvornoj religiji, istočno-pravoslavnom kršćanstvu. Julia tvrdi da je biseksualna, no 2014. je šokirala javnost homofobnim komentarima.

- Dvije djevojke zajedno - nije isto što i dva muškarca zajedno. Čini mi se da lezbijke estetski izgledaju puno ljepše - rekla je Julia, koja je u travnju 2021. započela i političku karijeru kao kandidatkinja ruske konzervativne stranke.

Lena Katina se od raspada benda usredotočila na svoju solo glazbenu karijeru. Do sada je objavila tri studijska albuma, te je za razliku od Julije, pokazala podršku LGBT zajednici. Njih dvije su godinama bile u sukobu, te su tek u lipnju ove godine počele razgovarati.