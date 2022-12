Ruskom baletanu otkazali nastup u Italiji zbog tetovaže

Kontroverznom baletanu Sergeju Polunjinu (33), kojeg se smatra jednim od najboljih u svijetu u svojoj struci, otkazan je nastup u Milanu, poručili su iz uprave kazališta Arcimboldi. Baletan obožava Putina i ima tri tetovaže njegovog lika, od kojih je jedna na prsima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Polunjin ima ukrajinsko, rusko i srpsko državljanstvo, ali se "uvijek smatrao Rusom". Rođen u Hersonu u Ukrajini. Sergej se počeo baviti gimnastikom s četiri godine, a na majčin prijedlog je prešao na balet kad je imao osam godina i počeo pohađati Kijevski državni koreografski institut.

Foto: Instagram

Ruski baletan u Milanu je trebao nastupiti dva puta krajem siječnja 2023. godine, ali su Talijani odlučili da to neće biti moguće zbog brojnih reakcija na društvenim mrežama i u javnosti. Poručuju da je odluka došla zbog moralne i političke odgovornosti.

Foto: Profimedia

Uprava kazališta ističe da je na strani Ukrajine, ali da je ugostila brojne ruske umjetnike te glazbenu i performans skupinu Pussy Riot.

Inače, Polunjin je bivši direktor Kraljevske opere u Londonu. Rođen je u Ukrajini, a rusko državljanstvo je dobio 2018. godine. Ovog rujna je u Uzbekistanu izveo ples u vojnoj uniformi za poginule ruske vojnike.

Foto: Instagram

Iako je bio uspješan i prepoznat na svjetskoj glazbenoj sceni šira javnost ga je primijetila nakon što se 2015. godine pojavio u Hozierovu spotu za pjesmu 'Take Me To Church', veliki glazbeni hit te godine koji je režirao slavni fotograf David LaChapelle te je imao više od 26 milijuna pregleda na YouTubeu.

Foto: Instagram

Polunjin je kao mladi plesač osvojio mnoštvo nagrada, uključujući onu za najboljeg mladog britanskog plesača 2007., zlatnu medalju Serge Lifar u Kijevu, Youth America Grand Prix 2006. i mnoge druge, a New York Times opisuje ga kao “izvanrednog plesača s čeličnom tehnikom”.

Osim po plesnom talentu, poznat je i po svojim kontroverznim i šovinističkim izjavama o feminizmu i društvu općenito. Sergej se 2019. našao na meti mnogih kritika kad se na društvenim mrežama raspisao veličajući ruskog predsjednika Vladimira Putina (čiji je lik tetovirao na prsima). Pisao je da bi “sve debele ljude trebalo ispljuskati zbog nedostatka discipline” i kritizira je muške kolege homoseksualnog opredjeljenja.

Foto: Instagram

- Poruka svim muškarcima koji plešu balet: na pozornici je jedna balerina i nema potrebe da budu dvije. Muškarac treba biti muškarac, a žena žena. Muška i ženska energija stvaraju ravnotežu. Postoji razlog zašto imate testise. Isto mislim i o svijetu izvan baletnoga. Muškarci, što ne valja s vama? - napisao je Polunjin, kojeg su optužili za homofobne, transfobne i nasilne poruke.

Najčitaniji članci