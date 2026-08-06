Obavijesti

Show

Komentari 5
KOJI MIŠIĆI

Russell Crowe fotkao se nakon treninga pa iznenadio fanove

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Russell Crowe fotkao se nakon treninga pa iznenadio fanove
Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Fotografija je nastala tijekom snimanja filma 'The Last Druid' u Španjolskoj, u kojem McIntyre glumi uz slavnog glumca

Admiral

Glumac Russell Crowe i hrvač Drew McIntyre zajedno su pozirali u teretani, a fotografija je u kratkom roku privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Pokazali su mišiće ispred ogledala, a Crowe je uz objavu napisao: 'Gladiator x Ratnik', aludirajući na svoju kultnu ulogu u filmu 'Gladijator' i McIntyreov nadimak 'Škotski ratnik'.

Fotografija je nastala tijekom snimanja filma 'The Last Druid' u Španjolskoj, u kojem McIntyre glumi uz slavnog glumca. Za škotskog hrvača to je dosad najveći filmski angažman, a posljednjih mjeseci pauzu od WWE-a iskoristio je upravo za razvoj glumačke karijere.

Objava je oduševila i njihove kolege. WWE zvijezda Charlotte Flair komentirala je: 'Ovo je sjajno!!!'.

Giorgio Armani návrhář Itálie Russell Crowe herec Austrálie
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Iako glumac danas izgleda drugačije nego kada je igrao 'Gladijatora', mnoge je na novoj fotografiji, podsjetio upravo na tu ulogu.

Objava je dodatno potaknula nagađanja o McIntyreovom povratku u WWE. Naime, samo dan nakon što su zajedno podijelili fotografiju, Russell Crowe otkrio je da je snimanje filma 'The Last Druid' završilo. Budući da je McIntyre posljednjih mjeseci bio posvećen upravo tom projektu, obožavatelji vjeruju da bi se uskoro mogao vratiti hrvanju, iako službena potvrda još nije stigla.

McIntyre, kojem je pravo ime Andrew McLean Galloway IV, posljednji je put nastupio u WWE-u na WrestleManiji 42. Osim u filmu 'The Last Druid', već je potvrđen i za remake kultnog filma 'Highlander', čime sve ozbiljnije gradi i glumačku karijeru, uz onu u hrvanju.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda
'PREPOLOVILA' SE

Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio
FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline
OČARAVAJUĆA 'KUĆANICA'

FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline

'Očajna kućanica' Eva Longoria s partnerom i prijateljima uživa na odmoru u Španjolskoj. Na krcatoj plaži u Marbelli, glumica je plijenila pažnju svojom pojavom
Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026