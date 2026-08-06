Russell Crowe fotkao se nakon treninga pa iznenadio fanove

Glumac Russell Crowe i hrvač Drew McIntyre zajedno su pozirali u teretani, a fotografija je u kratkom roku privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Pokazali su mišiće ispred ogledala, a Crowe je uz objavu napisao: 'Gladiator x Ratnik', aludirajući na svoju kultnu ulogu u filmu 'Gladijator' i McIntyreov nadimak 'Škotski ratnik'.

Fotografija je nastala tijekom snimanja filma 'The Last Druid' u Španjolskoj, u kojem McIntyre glumi uz slavnog glumca. Za škotskog hrvača to je dosad najveći filmski angažman, a posljednjih mjeseci pauzu od WWE-a iskoristio je upravo za razvoj glumačke karijere.

Objava je oduševila i njihove kolege. WWE zvijezda Charlotte Flair komentirala je: 'Ovo je sjajno!!!'.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Iako glumac danas izgleda drugačije nego kada je igrao 'Gladijatora', mnoge je na novoj fotografiji, podsjetio upravo na tu ulogu.

Objava je dodatno potaknula nagađanja o McIntyreovom povratku u WWE. Naime, samo dan nakon što su zajedno podijelili fotografiju, Russell Crowe otkrio je da je snimanje filma 'The Last Druid' završilo. Budući da je McIntyre posljednjih mjeseci bio posvećen upravo tom projektu, obožavatelji vjeruju da bi se uskoro mogao vratiti hrvanju, iako službena potvrda još nije stigla.

McIntyre, kojem je pravo ime Andrew McLean Galloway IV, posljednji je put nastupio u WWE-u na WrestleManiji 42. Osim u filmu 'The Last Druid', već je potvrđen i za remake kultnog filma 'Highlander', čime sve ozbiljnije gradi i glumačku karijeru, uz onu u hrvanju.

*uz korištenje AI-ja