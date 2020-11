Ryana Goslinga proslavila uloga u 'Bilježnici', redatelj mu rekao da ga je uzeo jer nije bio zgodan

'Želim da ti igraš ovu ulogu zato što nisi kao ostali mladi glumci u Hollywoodu. Nisi zgodan, nisi kul, samo si običan dečko koji izgleda malo ludo, rekao je redatelj slavnom glumcu

<p>Holivudski glumac <strong>Ryan Gosling</strong> danas je napunio 40 godina, a iako sad uživa status odličnog glumca, koji je imao niz uspješnih uloga, počeci nisu bili lagani. Imao je obiteljskih problema kad je bio tinejdžer, roditelji su mu se rastali pa su on i sestra <strong>Mandi</strong> otišli s majkom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: George i Amal pred razvodom? </strong></p><p>Oduvijek je htio baviti se glumom i to je bio njegov životni poziv, ali zbog problema u školi u jednom je trenutku mislio da taj san neće realizirati. Nije bio naročito društven i istaknuo je da do 15. godine nije imao niti jednog prijatelja. Majka mu je zbog svega navedenog organizirala školovanje kod kuće.</p><p>Glumačku karijeru započeo je s 12 godina u popularnom 'The Mickey Mouse' klubu skupa s <strong>Justinom Timberlakeom</strong> (39), <strong>Britney Spears</strong> (38) i <strong>Christinom Aguilerom</strong> (39). Upravo Timberlakeova majka u jednom je trenutku postala Goslingova skrbnica jer se njegova majka morala vratiti u Kanadu zbog posla. Gosling je često govorio kako on i Timberlake više nisu bliski kao nekada, no i dalje se podržavaju što se karijera tiče.</p><p>Ryan je sa 17 godina odustao od bilo kakvog školovanja kako bi se mogao posvetiti glumačkoj karijeri. Već onda su ga počeli angažirati za brojne uloge u filmovima i serijama, ali nova barijera bila je u tome što su ga svi poznavali samo po projektima koji su se stvarali za djecu. U toj industriji važno je imati agenta, osobu koja će sve tvoje stavove i želje prenijeti na one koji te mogu progurati u tom svijetu. Upravo bez njega je ostao s 19 godina, baš u trenutku kad je pokušavao da se za njegovo ime sazna u Hollywoodu, ali to ga nije obeshrabrilo. </p><p>Zapažen je 2004., ulogom u filmu 'Bilježnica' (The Notebook), u kojem je glumio s kolegicom<strong> Rachel McAdams</strong> (41). Stekao je brojne obožavatelje, kojima je i 16 godina kasnije to ostala njegova najdraža uloga, iako je glumio i s brojnim kolegama, od <strong>Georgea Clooneyja</strong> (59), <strong>Russella Crowea </strong>(56) pa sve do<strong> Emme Stone</strong> (32), s kojom je osvojio srca publike filmom 'La La Land'.</p><p>Redatelj filma 'Bilježnica', <strong>Nick Cassavetes</strong> (61) ispričao je kako je Ryan dobio ulogu zašto mu nije bio zgodan i kul. </p><p>- Kad sam došao na kasting, vidio sam ga redatelja da stoji negdje pozadi i pogledao me, prišao i rekao: 'Želim da ti igraš ovu ulogu zato što nisi kao ostali mladi glumci u Hollywoodu. Nisi zgodan, nisi kul, samo si običan dečko koji izgleda malo ludo - ispričao je Ryan svojedobno. </p><p>Glumac je više puta bio nazvan najzgodnijim muškarcem na svijetu, a zbog svog seksepila na njega su 'pale' i brojne poznate dame. Od 2002. do 2003. godine bio je u vezi sa <strong>Sandrom Bullock</strong> (56), nakon čega je započeo vezu s Rachel McAdams. Par je raskinuo sredinom 2007., a godinu kasnije su se pomirili, no idila je trajala kratko.</p><p>Na koncu se krajem 2011. godine zaljubio u <strong>Evu Mendes</strong> (46), s kojom danas ima dvije kćeri. Mendes se zbog obitelji povukla iz svijeta glume, a Gosling radi punom parom.</p>