S 1.39 promila sletio s ceste, bio u komi 23 dana, a ljubavni život Darka Lazića je kao sapunica...

Srpski folk pjevač Darko Lazić (32) i njegova supruga Katarina proteklog su vikenda postali roditelji curice, a kćeri su dali ime Srna. Kako pišu srpski mediji, pjevač je organizirao proslavu i zapjevao pjesmu Šabana Šaulića 'Srno moja malena', a fotografije su obišle regiju.

Okupio je najbližu obitelj i prijatelje, a među uzvanicima je bila njegova bivša supruga, voditeljica Ana Sević koja je stigla sa suprugom Danielom Nedeljkovićem. Zabavljali su se, pjevali, a Darku je po dolasku na proslavu bila rascijepana majica, u duhu tradicije.

Foto: antonio ahel

Foto: antonio ahel

Dok je Lazićevoj Katarini, s kojom se oženio u kolovozu prošle godine i kojima je pjevao Petar Grašo, ovo prvo dijete, pjevač ima dvoje djece s prethodnim partnericama. Sina Alekseja je dobio s bivšom zaručnicom Marinom Gagić, a iz braka s Anom Sević ima kćerkicu Lorenu.

Foto: Antonio Ahel

Nakon službenog razvoda od Ane 2019., Darko je ušao u vezu s hrvatskom pjevačicom Oliverom Matijević, ali ljubav im nije dugo trajala. Nakon Olivere, pjevač je ušao u vezu s Marinom.

Foto: Instagram

Srpski mediji znaju pisati kako mu je ljubavni život zanimljiviji od onih u sapunicama. Prije tri godine je bio u vezi s kolegicom Barbarom Bobak. Njihova veza bila je jako turbulentna, a Barbaru je posebno iznerviralo kada je vozio u alkoholiziranom stanju i pod utjecajem narkotika.

- Ne znam kako definirati svoje osjećaje. Nezahvalno je i teško, nemam vremena za sebe da se izborim sama s tim, da odbolujem svoju bol - rekla je pjevačica za Ekskluziv, prenosi Kurir, i otkriva da je tu noć slabo bila u kontaktu s Darkom.

- Nije me zanimalo gdje je. Pričali smo kad se vraćao, molila sam ga da spava tamo gdje je bio ako je konzumirao alkohol, jer ja se s time više ne mogu nositi. U tom nekom trenutku ga je zaustavila policija, dalje nisam upućena, zaspala sam - rekla je Barbara i otkrila:

- Iznevjerena sam odavno, nisam bila iznenađena, ni jedan njegov loš postupak ne može da me iznenadi. Više sam bila izgubljena nego ljuta i razočarana, ljutnja i razočaranje su me davno prošli

Poznati na snimanju emisije Grand specijal | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Prije šest godina doživio je tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.

- Ja sam imao prometnu nesreću u listopadu 2018. i doslovno sam poslije nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva mjeseca u bolnici. Da ne pričam o ozljedama koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezena, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mjesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svjetloplave zavjese koje su stalno bile tu, letjele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopće. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - ispričao je jednom prilikom Lazić pa odgovorio i na pitanje je li smatrao da je bio 'na drugoj strani'.

- Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno.