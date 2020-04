Anastasija je bila u depresiji i lagala da se bavi prostitucijom

I taman kada gledatelji pomisle kako ih više ništa ne može iznenaditi u kontroverznom showu 'Parovi', produkcija novim potezom uvjeri u suprotno. Anastasija Stanojević (17) u realityju ima titulu najmlađe natjecateljice, a nedavno se požalila jednoj cimerici da joj je muka i da sumnja da je u drugom stanju.

Otac djeteta, navodno je Alberto Galorinije s kojim je Palčica imala seksualni odnos čim je ušla u luksuznu vilu. Iako često ima osmijeh na licu, maloljetna Anastasija iza sebe krije tužnu životnu priču.

Samo tri dana nakon što je ušla u show priznala je kako se bavila elitnom prostitucijom. Većina natjecatelja povjerovalo je u priču s obzirom na to da se Anastasija, kako neki cimeri tvrde, odijeva poput 'kraljice noći', ali kasnije je rekla kako je sve to dio njezine taktike i bujne mašte. U emisiji 'Poligraf' potvrđeno je kako samo htjela isprovocirati kolege.

Iako je teško za povjerovati, Palčica je još kao osnovnoškolka vodila buran ljubavni život. Imala je samo četrnaest godina kada je upoznala svoju prvu ljubav. Veza je trajala nekoliko mjeseci, a jedne kobne subote par se žestoko posvađao. Iste večeri njezina simpatija je imala prometnu nesreću i poginula. Anastasija je dugo krivila sebe, a zbog cijele situacije pala je u tešku depresiju. Kao znak vječne ljubavi na nogu je istetovirala lik pokojnog dečka.

No, izgleda kako je Palčica brzo pronašla utjehu u znatno starijem Alberu. Natjecatelji, ali i gledatelji osudili su vezu odmah na početku s obzirom na to da je Anastasija još uvijek maloljetna. No, njih dvoje nisu marili za komentare, a sudeći po napisima srpskih medija, trenutno imaju i većih problema.

