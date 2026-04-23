S 'Budi uvijek kao zmaj' HNK je oduševio publiku na Malti

U ponedjeljak 20. travnja 2026. godine, u Teatru Manoel u Valletti gostovala je predstava "Budi uvijek kao zmaj" autora Espija Tomičića u režiji Olje Lozice, u izvedbi Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Gostovanje je održano u jednom od najstarijih kazališta u Europi te ujedno predstavlja prvo gostovanje HNK u Zagrebu na Malti.

Predstava je naišla na iznimno topao prijem publike, koja je ansambl nagradila dugotrajnim pljeskom, potvrdivši još jednom univerzalnost teme i snagu suvremenog hrvatskog dramskog pisma u međunarodnom kontekstu.

- Ovakvi međunarodni nastupi ključni su za vidljivost hrvatske kulture i suvremenog dramskog stvaralaštva. Sudjelovanje u projektima poput DoSEL-a omogućuje nam ne samo predstavljanje vlastitog umjetničkog rada, nego i aktivno sudjelovanje u europskom kulturnom prostoru kroz razmjenu ideja, estetika i iskustava. Posebno nas veseli što smo prvi put imali priliku gostovati u Teatru Manoel, prostoru iznimne povijesne i kulturne vrijednosti - rekla je intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Gostovanje je realizirano u sklopu europskog projekta DoSEL (Drama of Smaller European Languages), čiji je cilj povećanje vidljivosti i međunarodne prisutnosti dramskih tekstova na manjim europskim jezicima. Projekt okuplja relevantne kazališne institucije i organizacije diljem Europe, potičući razmjenu, koprodukcije i gostovanja, kao i dugoročnu suradnju među partnerima.

U predstavi sudjeluje ansambl Drame HNK u Zagrebu: Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević i Ivan Grlić, uz gostujuće glazbenike Saru Renar i Dimitrija Simovića.