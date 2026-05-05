S Kate Moss bio u paklenoj vezi, uništavao se drogom: Tko je kontroverzni Peter Doherty?

Londonski boem i jedan od najupečatljivijih autora britanske scene, Peter Doherty (47), večeras premijerno nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture u sklopu svoje europske turneje 'From the Baltic to the Bosphorus'. Njegovu karijeru, ispunjenu nježnim baladama i sirovim rockom, pratio je i kaotičan privatni život koji je godinama punio medijske stupce.

Rođen u vojničkoj obitelji, Doherty je od rane mladosti pokazivao izniman talent za poeziju i glazbu. S prijateljem Carlom Barâtom osnovao je The Libertines, bend koji je početkom 2000-ih postao britanski odgovor na The Strokes, donoseći sirovu energiju i romantičarsku viziju 'Arcadije' - svijeta utemeljenog na umjetnosti i zajedništvu. Njihovi albumi 'Up the Bracket' i 'The Libertines' definirali su jednu generaciju, a Doherty je slavljen kao jedan od najperspektivnijih tekstopisaca svoga doba.

No san o Arcadiji brzo se pretvorio u noćnu moru. Dohertyjeva ovisnost o heroinu i cracku postajala je sve teža, što je dovelo do raspada benda. U jednom od najgorih trenutaka, provalio je u stan Carla Barâta i ukrao gitaru te laptop, zbog čega je završio u zatvoru.

​- Bila je to misija kojom sam se prilično ozbiljno bavio 20 godina, misija da se neprestano uništavam na cracku, heroinu i ketaminu, i svaki aspekt mog života bio je pogođen tom misijom - priznao je godinama kasnije u jednom intervjuu.

Njegov pokušaj rehabilitacije na Tajlandu 2004. godine, na koji ga je poslala diskografska kuća, pretvorio se u bizarnu epizodu. Umjesto da se liječi, bio je uzbuđen što će probati opijum i 'China-white' heroin. Zračnu luku napustio je pušeći crack, s osjećajem nedodirljivosti, da bi centar za odvikavanje napustio nakon samo tri dana.

Turbulentna romansa s Kate Moss

Vrhunac njegove slave i medijske eksponiranosti dogodio se tijekom dvogodišnje veze s manekenkom Kate Moss. Upoznali su se 2005. na njezinoj rođendanskoj zabavi i postali najtraženiji par. Njihova je veza bila obilježena strašću, ali i neprestanim skandalima. Doherty ju je, kako je otkrio u svojim memoarima, u prvom tjednu veze nagovorio da se maskiraju i voze gradskim autobusom po Londonu.

​- Želio sam da dokaže svoju ljubav, pa sam rekao: 'Moraš se tetovirati s mojim inicijalima, moraš se brendirati'. To je više bila stvar nesigurnosti s moje strane - napisao je u svojoj autobiografiji 'A Likely Lad".

Veza je implodirala 2005. godine kada je Daily Mirror objavio fotografije na kojima Moss navodno konzumira kokain tijekom snimanja Dohertyjevog benda Babyshambles. Manekenka je izgubila milijunske ugovore, a veza se počela raspadati. Iako su se nekoliko puta mirili, konačni kraj bio je brutalan.

​ - Postao je to pravi rat. Nije bilo ništa glamurozno u toj destruktivnoj vezi, na kraju te iscrpi i pretvori u zlu osobu - ispričao je.

Prema njegovim riječima, Moss je u jednom od njihovih posljednjih sukoba uništila njegovu Gibson gitaru iz 1930-ih, a zatim polila benzinom i zapalila njegovog plišanog medvjedića Pandyja, kojeg je nosio posvuda sa sobom.

Novi život u Normandiji

Nakon godina kaosa, zatvorskih kazni i nebrojenih pokušaja rehabilitacije, Doherty je pronašao mir u Normandiji, na sjeveru Francuske. Tamo živi sa suprugom, glazbenicom Katiom de Vidas, s kojom se vjenčao 2021. godine i dobio dijete. Tvrdi da je čist od teških droga od prosinca 2019. godine.

​- Sir, čovječe. Sir na ovom području - brie, camembert. Ima nečeg posebnog u travi, osjetiš to u mlijeku, drugačije je ovdje, tako je kremasto. Pijem ga na litre. I maslac, i kruh, i kobasice... - zaneseno je opisao za Irish Times.

Život mu je danas tih. Šeta pse, čita, ide u crkvu i postao je strastveni igrač pétanquea, francuske verzije boćanja. Njegov dolazak u Tvornicu kulture prilika je da publika uživo vidi preobrazbu jedne od najkontroverznijih, ali i najtalentiranijih figura moderne britanske glazbe.

*Uz pomoć AI-ja