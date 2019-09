S milijunima u džepu: Povukli se iz glazbe prije četrdesetih

Obožavatelji su bili zaluđeni njima. Njihove pjesme vrtjele su se po radijskim i televizijskim postajama, a onda su fanove iznenadili odlukom kako se povlače iz svijeta glazbe. Neke od najvećih zvijezda glazbe nisu mogle podnijeti ono što im je slava donijela. Iako mnogi misle da je glamur koji nosi glazbena karijera nezamjenjiv, ove zvijezde uvjerile su nas u suprotno. Oni su odustali od slave i posvetili se obitelji i 'mirnijem' načinu života.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Nicki Minaj

Američka reperica Nicki Minaj (36) posljednja je u nizu koja je svoje obožavatelje iznenadila odlukom kako se povlači iz svijeta glazbe. Na svom Twitter profilu napisala je objavu u kojoj je najavila povlačenje sa scene, a mnogima je teško za povjerovati s obzirom na to da prije toga nisu objavljene nikakve informacije o tome je li trudna ili je u braku.

- Odlučila sam se povući i imati svoju obitelj. Znam da ste sada sretni. Nastavite repati, činite to do moje smrti, volim vas - napisala je Nicki u objavi. Mnogi njeni obožavatelji ne vjeruju u ozbiljnost najave o kraju karijere. Poručili su joj da se prestane šaliti s takvim stvarima, a između ostalog, Nicki je u veljači rekla kako je dovršila peti album, ali bez objave datuma njegova izlaska.

Foto: Profimedia

U lipnju je objavila da se planira oženiti sa svojim dečkom Kennetthom Pettyjem (41), a u kolovozu je svoje ime na Twitteru promijenila u 'Gospođa Petty'. Međutim, u međuvremenu nije rekla je li došlo do vjenčanja, a obožavateljima je dala naslutiti da su se Nicki i Kennetth tajno vjenčali.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Ed Sheeran

Pjevač Ed Sheeran (28) rekao je na svom koncertu u Ipswichu krajem kolovoza ove godine da se povlači s glazbene scene. Turneja 'Divide', s kojom je iznimno zadovoljan, bit će mu posljednja, piše The Sun.

Kako je izjavio, neće ga biti barem godinu i pol, a to je odlučio zato da bi mogao provoditi više vremena sa suprugom Cherry Seaborn. Par je u srpnju potvrdio da su se tajno vjenčali, a skupa su još od srednje škole.

Foto: Instagram/orijent

- Kao što možda znate, na Divide turneji sam više od dvije godine i ovo je zadnji dan svega. Postoji nešto vrlo slatko u svemu tome, jako mi je drago što ste ovdje i što sve završava u Ipswichu. Ovo mi je sigurno posljednja svirka u sljedećih 18 mjeseci. Svirali smo diljem svijeta. U Glastonburyju, na stadionu Wembley. Na prekrasnim mjestima u Americi, Novom Zelandu, Australiji, Aziji, Južnoj Americi i bilo je to ludo putovanje - rekao je tijekom nastupa u Chantry Parku u Ipswichu. Za kraj je rekao kako mu je vrlo važno da bude s Cherry i da osnuju obitelj jer ne planira cijelo vrijeme biti odsutan.

- Osnivam život s Cherry. Ne mogu sljedećih 20 godina biti na cesti, djeca bi mogla promijeniti stvari i ne bi mi smetalo da se žrtvujem zbog njih - izjavio je.

Foto: Instagram/orijent

Justin Bieber

Justin Bieber (25) u ožujku je najavio da će uzeti stanku i nakratko se odmoriti od glazbe da bi se posvetio rješavanju mentalnih problema. Priznao je da su ga obožavatelji opravdano kritizirali jer je tijekom svoje treće svjetske turneje 2016. i 2017. bio neprestano nesretan te im za vrijeme nastupa nije uspio pružiti 'onu potrebnu energiju'.

- Pokušavao sam otkriti što me muči, poput većine među vama. Sada sam se odlučio fokusirati na rješavanje nekih dubokih psihičkih problema koji me muče kako se ne bih raspao, kako bih sačuvao svoj brak i postao otac kakvim želim biti - napisao je Bieber na Instagramu. U studenome prošle godine pjevač se vjenčao s američkom manekenkom Hailey Baldwin (22).

Foto: Instagram

- Glazba mi je vrlo važna, ali ništa ne smije stati ispred obitelji i mojeg zdravlja - rekao je pjevač još krajem 2018. godine.

'Plaćali ste ulaznice kako biste me vidjeli i proveli se kao nikada u životu, no ja nisam bio emocionalno sposoban pružiti vam makar malo zadovoljstva, osobito krajem zadnje turneje', napisao je, dodavši da 'to ne znači da odustaje od glazbe. Vraćam se s albumom s kojim ću rasturiti.'

Foto: Instagram

Britney Spears

Američka pjevačica Britney Spears (37) u travnju je nekoliko tjedana boravila u psihijatrijskoj ustanovi u koju se sama prijavila jer se teško nosila s očevom bolešću. Njezin otac Jamie Spears, završio u bolnici zbog puknuća debelog crijeva. Pjevačica je nakon toga otkazala sve nastupe u Las Vegasu kako bi se brinula o njemu.

Tako se mjesecima šuška kako će se Britney zbog svega povući u mirovinu i to uoči 20. obljetnice glazbene karijere. Očeva bolest joj je navodno otvorila oči pa je počela gledati na stvari iz druge perspektive i shvatila da se želi posvetiti mirnom obiteljskom životu.

- Najbitnije je da stavite svoju obitelj uvijek na prvo mjesto. I to je odluka koju moram napraviti. Prije nekoliko mjeseci moj otac je završio u bolnici i skoro je umro. Jako smo zahvalni što je preživio, ali je i dalje velik put ispred njega - napisala je Britney.

Foto: Instagram

No posljednjih mjeseci Britney se našla u lošem odnosu s ocem. Naime, posljednji detalj koji je 'iscurio' u javnost je da su sinovi pjevačice, Sean (13) i Jayden (12) dobili pravo na zabranu pristupa njihovog djeda, prenosi Metro.co.uk.

Policija je izdala naredbu nakon što je Kevin Federline (41), bivši muž pjevačice i otac djece, optužio Britneyinog oca kako je umiješan u fizički obračun s njihovim starijim sinom. Navodno je razvalio vrata i zgrabio ga. Inače, Jamie ima zakonsko starateljstvo nad pjevačicom. Iako je Britney nedavno izjavila kako ju je otac tjerao da se drogira, a potom ju je stavio u ustanovu za mentalno zdravlje protiv njezine volje, te je radila na tome da napokon može samostalno voditi život, čini se kako se to neće dogoditi. Podrška kroz teške životne trenutke joj je dečko Samom Asgharijem (25).