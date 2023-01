S Pamelom Anderson je bio u braku 12 dana, a ostavlja joj čak 10 milijuna dolara u oporuci

Ostavio sam joj u oporuci 10 milijuna dolara. Ona to i ne zna. Nitko to ne zna. Govorim ovo prvi put vama. Vjerojatno ne bih trebao ni govoriti. To je samo za nju, trebala ona to ili ne, rekao je Jon Peters, bivši suprug Pamele Anderson (55), u intervjuu za Variety. Otkrio je to nakon što je ona, ususret svojoj autobiografiji i filmu, kazala da od serije 'Baywatch' nije zaradila gotovo ništa.

- Producenti Baywatcha zaradili su bogatstvo. Tada jednostavno nisam imala nikoga tko bi me dobro predstavio. Ili znanje i iskustvo - rekla je za Variety.

Foto: IMDB/screenshot

Pamela je za Variety rekla i da ju je tim koji je stajao iza Baywatcha iz 2017. tražio da u filmu glumi besplatno, a producenti su je, kaže, neprestano zvali zbog sudjelovanja u projektu.

- Bilo je grozno, rekli su mi kako žele da im učinim uslugu. To je bilo maltretiranje, željeli su da glumim besplatno. Rekla sam im: 'Hajde, ljudi. Mislim, stvarno' - ispričala je glumica koja je naposljetku pristala na ulogu. Pojavila se samo na kraju filma u usporenoj snimci, bez ikakvog teksta.

Foto: IMDB/screenshot

