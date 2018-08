S tugom u glasu tražila je da je isplate unaprijed i to u gotovini

Aretha Franklin je odrastala u Detroitu 50-tih godina. Njezin otac, Clarence Franklin, bio je baptistički svećenik i propovjednik. Bio je jedan od najcjenjenijih svećenika u zemlji, zbog čega je odrasla okružena slavnim osobama. Njena majka Barbara je bila pjevačica gospela. Umrla je kad je Aretha imala samo deset godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200934 / ]

Aretha, 'čudo od djeteta', sama je naučila svirati glasovir, a njen nevjerojatan glas brzo ju je 'vinuo u zvijezde'. Putovala je s ocem i radila kao dio njegovog 'gospel programa'.

Njen otac je bio organizator 'Hoda za slobodu' u Detroitu 1963. godine. Bile su to najveće demonstracije za ljudska prava u Americi dotada. Kasnije te godine, Martin Luther King je održao povijesni govor na maršu u Washingtonu.

Nitko kao Aretha: Simbol nade i promjene

'Kraljica soula', kako su je kasnije prozvali, je iskoristila svoj moćan glas da pošalje poruku. Poruku da nije bitno kojeg si spola i koje si boje kože. U 'gospelu' su se izmiješali 'crni' i 'bijeli' utjecaji. Pjevači gospela su postali čuvari slobode, a mlada Aretha je u svom glasu 'nosila' tugu. Nitko nije mogao ostati ravnodušan slušajući taj moćan vokal, a tako je ostalo sve do njenog posljednjeg nastupa, na fondaciji Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a prošle godine.

Aretha je obradila pjesmu Sama Cookea 'A Change Is Gonna Come' i objavila je kao posljednju stvar na albumu 'I Never Loved a Man the Way I Love you'. Amerika je tada bila usred turbulentnih 60-tih, a Afroamerikanci su se borili za svoja prava. Kad je 1968. godine ubijen Dr. Martin Luther King, Arethina pjesma je postala simbol nade i promjene.

Pjevala je na Lutherovoj sahrani. Aretha je postala lice feminizma, ikona za borbu za ljudska prava i najbolja soul pjevačica njene generacije. U glazbu je unijela vjeru i nadu, izmiješala utjecaj soula i bluesa i pokazala da 'boja kože nije važna'.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Recite to glasno. mi smo crne boje kože i ponosni smo na to - rekla je Aretha.

Kraljica soula umrla je na isti dan kada i kralj rocka - Elvis Presley

- Biti 'Kraljica' nije sve o pjevanju. I biti diva nije sve o pjevanju. Ima veze s našom službom ljudima. I naš društveni doprinos našoj zajednici - objasnila je glazbenica koja je 1972. godine izdala 'album svih albuma' pod nazivom Amazing Grace.

Njen utjecaj je prešao granice Amerike, postala je junakinja svih potlačenih ljudi. Njene pjesme su postale himne slobode i prava žena i crnaca. Pjesma 'Respect', koju je napisao Otis Redding, je prvotno bila posvećena umornom radniku koji nakon teškog dana na poslu traži od žene da mu 'pokaže malo poštovanja'. Aretha je tu pjesmu pretvorila u himnu ženama diljem svijeta i dala joj sasvim novu dušu.

- Ne mislim da je pjesma Respect uopće hrabra. Mislim da je sasvim prirodna stvar da svi želimo poštovanje. I trebamo ga i dobiti - objasnila je Aretha.

Samo u gotovini

Aretha je inzistirala da joj daju honorar za nastup prije samog koncerta, i to isključivo u gotovini. Novac bi potom spremila u torbu i predala zaštitarima. Njen prijatelj Tavis Smiley je objasnio taj postupak 'ostavštinom' iz starijih vremena kad su glazbenici crnci bili potplaćeni za svoje nastupe.

Simbolično je da je upravo Aretha, koja se toliko borila za jednakost spolova, bila prva žena koja je ušla u Rock & Roll Hall of Fame. Ipak, glazbena diva nije došla na uručenje nagrade jer se panično bojala aviona.

Foto: Instagram

Sloboda za Angelu Davis

Afroameričku aktivisticu za ljudska prava Angelu Davis su proglasili sudionicom u kontroverznom incidentu u sudnici, kad je jedan od optuženika, Jonathan Jackson, oteo suca. Zbog brojnih prijetnji smrću, Angela je kupila oružje za zaštitu. Jackson je u sudnici koristio oružje koje je registrirano na Davis. Završila je u zatvoru, ali je dobila potporu tisuće ljudi. Aretha je sudjelovala u masovnom pokretu za njeno oslobođenje.

- Angela Davis mora biti slobodna. Crnci će jednog dana biti jednaki. Bila sam u zatvoru (zbog ometanja mira) i znam kako je to kad se moraš izboriti. Zatvor je pakao. Borit ću se za njenu slobodu. Imam novca i iskoristit ću ga za pomoć mojim ljudima - rekla je Aretha koja bila spremna platiti jamčevinu, u rangu od 100 do 250 tisuća dolara kako bi Angela izašla iz zatvora.

Foto: Instagram

Ova pjevačica jedinstvenog glasa je tada postala puno više od glazbenice. Njena pjesma 'Think' postala je svojevrsna feministička himna, a pretpostavlja se da je posvećena prvom suprugu Tedu, koji je bio nasilan prema njoj.

- Nisam mislila da će moje pjesme postati himne za žene. Ali sam počašćena. Mnoge žene se nalaze u mojim tekstovima. Svi možemo puno naučiti jedni od drugih. Glazba nas može inspirirati - rekla je Aretha i dodala kako bi i muškarci i žene bili puno snažniji da rade zajedno i da slušaju jedni druge.

Inspiracija ženama

Aretha je htjela da žene postanu jednake na svim poljima. Svojom uspješnom karijerom inspirirala je mnoge žene u glazbenoj industriji. Imala je velik utjecaj na pjevačice Mary J Blige, Mariah Carey, Whitney Houston i Beyonce. Njene kolegice su priznale da je promijenila njihove životne puteve i utjecala na njihov muzički stil.

Foto: Twitter

Glazbena diva nije htjela da je itko kopira već da same pronađu svoj glazbeni stil koji je ona godinama marljivo gradila.

Navodno je jednom prilikom opalila pljusku kolegici Natalie Cole jer je otpjevala pjesmu poput nje. Mnogi su je zbog tih 'ispada' nazivali ljubomornom, a u biografiji Davida Ritza piše i kako se često ponašala poput razmažene dive. Ona je to sve opovrgnula i rekla da nakon toliko brojnih nagrada koje je dobila u životu, nema na što biti ljubomorna.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Pjevala je na tri inauguracije

Glas ove glazbene legende nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim. Zbog nje su i mnogi predsjednici pustili suze. Pjevala je na tri inauguracije američkih predsjednika: Jimmyju Carteru, Billu Clintonu i Baracku Obami.

Obamu je posebno dirnulo kad je Aretha sjela za klavir i zapjevala 'Natural woman'. - Svaki put kada je pjevala, bili smo blagoslovljeni djelićem božanskog - napisao je bračni par Obama povodom njezine smrti.

- U njezinu glasu mogli smo osjetiti povijest, svaku njezinu nijansu, našu snagu i našu bol, našu tminu i naše svjetlo, naš put do iskupljenja i poštovanja. A ponekad nam je i pomogla da sve to zaboravimo i zaplešemo - dodao je Obama.

>> Kraj drugog dijela <<

Tema: Muzika