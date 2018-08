Prvog sina je rodila sa samo 13 godina, a drugog godinu kasnije

Aretha Franklin preminula je od raka gušterače u 77. godini života. Aretha je bila jedna od najnagrađivanijih pjevačica u glazbenoj povijesti. S 18 Grammyja 'u džepu' i preko 300 nastupa 'u nogama', Aretha je zaradila nadimak 'kraljica soula'. Godine 1987. je postala prva žena koja je ušla u Rock and Roll Hall of Hame. S vremenom je postajala sve popularnija.

Ostvarila je reputaciju najuglednije gospel, soul i R&B umjetnice i dobila svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih. Njen glas je prozvan i 'prirodnim dobrom' države Michigan.

Žena moćnog glasa i stasa

Aretha se godinama borila s problemima s prekomjernom težinom i alkoholizmom. Strani mediji su pisali da je pjevačica oboljela od raka no ona je to sve demantirala i odbila pričati o svojim zdravstvenim problemima. Prije nekoliko godina je pala i slomila rebra te je zbog toga morala otkazati sve nastupe.

Prošle godine je nastupila na fondaciji Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a.

Bio je to njen posljednji nastup u karijeri...

Bolno odrastanje pjevačke dive

Franklin je rođena u Memphisu, u američkoj državi Tennessee, 1942. godine. Počela je pjevati zbog toga što je njezin otac, Clarence Franklin, bio baptistički svećenik i propovjednik. Bio je jedan od najcjenjenijih i najistaknutijih svećenika u zemlji, zbog čega je odrasla okružena slavnim osobama. Aretha je bila samouka glazbenice. U očevoj crkvi je naučila svirati glasovir bez nota, a kasnije je s vremenom sama počela shvaćati i čitati note i tonove pjesme.

Odrasla je u velikoj obitelji, sa sestrama Ermom i Carolyn, koje su bile profesionalne pjevačice, i braćom Carlom, Cecilom i Vaughnom. Njena majka Barbara je umrla kad je Aretha imala samo deset godina.S obzirom na to da je rano ostala bez majke, bila je jako vezana za oca.

- Odrastanje je bolno, znate. Puno puta u životu pogriješite. Pokušavate učiti iz tih greška, a ako ne uspijete, boli još više - izjavila je jednom Aretha.

Kontroverzna biografija 'Respect' autora Davida Ritza otkriva da je baptistička crkva Arethinog oca organizirala tajne orgije. Biografija je silno naljutila slavnu pjevačica pa je jednom prilikom izjavila da je ta knjiga 'smeće' i da je puna laži.

Zatrudnjela je s 12 godina

Dok je i sama bila dijete, s 12 godina zatrudnjela je s dječakom kojeg je znala iz škole, Donaldom Brurkom. Rodila je sina i dala mu ime Clarence, po svom ocu. Dvije godine kasnije, rodila je i drugo dijete kojem je dala ime Edward, po njegovom ocu Edwardu Jordanu.

Sinovi su joj pomogle odgajati baka i starija sestra, a ona se posvetila glazbi. Do 14. godine već je snimila neke od svojih prvih pjesama koje je izvodila u očevoj crkvi. Zvali su je čudom od djeteta. Odselila se u New York i potpisala ugovor s uglednom diskografskom kućom Columbia Records. Godinu dana kasnije izašao je njen prvi album pod nazivom 'Aretha'. Dok su joj na glazbenom planu predviđali sjajnu budućnost, u privatnom životu nije nikako imala sreće.

Nasilni suprug

S 19 godina se prvi put udala, i to za Teda Whitea, koji je kasnije postao i njen menadžer. Aretha i Ted su u braku dobili sina Teda Juniora. Njihov brak je završio burno, a 1969. godine je Aretha prijavila obiteljsko nasilje. Tada je Arethin brat Cecil postao njen menadžer, a to je i ostao sve do njegove smrti 20 godina kasnije.

Četvrtog sina Kecalfa je rodila nedugo nakon razvoda, s menadžerom Kenom Cunninghamom koji joj je organizirao turneje. Nikad nisu bili u braku, a navodno ga je varala s Dennisom Edwardsom, članom The Temptationsa. Edwards je jednom prilikom izjavio da ona sve svoje partnere 'tretira kao sluge'. Desetljeće kasnije, Franklin se oženila za drugog supruga, glumca Glynna Turmana.

Glynna i Arethu je upoznao njezin sin Clarence. U braku su bili šest godina, ali već nakon četiri godine počeli su živjeti odvojeno.

Oca joj je ubio uljez

Nedugo nakon vjenčanja, njenog oca Clarenca je upucao lopov u njegovom domu u Detroitu. Aretha se odlučila vratiti k ocu kako bi se brinula o njemu. Clarence je proveo pet godina u komi i zatim preminuo. Tada se Aretha rastala i od svog drugog supruga Glynna.

Aretha se više nije udavala, a godinama je bila bliska s prijateljem i biznismenom Williem Wilkersonom. Par je objavio zaruke 2012. godine, ali su ih kasnije raskinuli uz objašnjenje 'da je sve išlo prebrzo'...

(Ne)prijateljice i kolegice

Arethine sestre kažu da je ona bila iznimno ljubomorna na sve svoje kolegice. Htjela je biti jedinstvena i nije podnosila konkurenciju, kaže sestra Erma.

'Dame i gospodo, pozdravite kraljicu', izgovorila je Beyonce Knowles najavljujući zajednički nastup s Tinom Turner na dodjeli nagrada Grammy. Ta najava je naljutila divu koja je te večeri primila nagradu za najbolju gospel izvedbu.

- Zna se tko ima pravo nositi ime 'kraljice soula' - rekla je Aretha, a kad se malo 'ohladila' poručila je Beyonce da je i dalje voli.

Aretha nije imala puno tolerancije za kolegice, poput Tine Turner. Premda su obje imale megauspješnu karijeru, njene kolege pričaju da se uvijek osjećalo rivalstvo u zraku.

Navodno je jednom prilikom opalila pljusku kolegici Natalie Cole jer je otpjevala pjesmu poput nje. 'Drugi put pjevaj kao ti, a ne kao ja', rekla je Aretha koja je godinama radila na svom jedinstvenom glazbenom identitetu.

David Ritz u Arethinoj biografiji piše kako se ponašala poput 'razmažene dive' i kako je bila ljubomorna na kolegice.

- Reći da sam ljubomorna na Barbru Streisand, Dianu Ross ili Whitney Houston je ludo. Nakon pedeset godina u kojima sam bila okružena sjajnom obitelji, prijateljima, fanovima, glazbom i koncertima, nakon 18 nagrada Grammy, nakon rekordnih albuma, državnih i predsjedničkih najviših odlikovanja i ostalih nagrada (na kojima sam zahvalna)... Recite mi na što bih ja to trebala biti ljubomorna - izjavila je Aretha i dodala kako Ritz samo pati od senzacionalizma.

