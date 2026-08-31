S viklerima u ljekarnu? HRT-ova novinarka nasmijala pratitelje

Novinarka i voditeljica HRT-a, Antonia Ćosić, svojim novim videom na Tik Toku nasmijala je pratitelje, a za sve su bili krivi vikleri i jedan običan odlazak u ljekarnu. Ćosić, koja vodi 'Vijesti iz kulture', svojim pratiteljima često pokazuje kako izgleda njezina svakodnevica i posao iza televizijskih kamera. Ovoga puta podijelila je situaciju koja joj se dogodila dok se pripremala za posao te usput išla obaviti još jednu obavezu. Naime, lijepa novinarka prije posla odlučila je 'skoknuti' do obližnje ljekarne iako je na glavi imala viklere te se nadala da nitko neće obraćati pažnju na njenu frizuru.

- Oni koji me prate znaju da je ovo normalan prizor na mom poslu, ali ja sam itekako svjesna da to i dalje nje normalno na drugim mjestima - ispričala je Ćosić te otkrila kako je plan bio ući u ljekarnu ako vidi da unutra nema nikoga.

No, nije imala sreće jer je u ljekarni primijetila ženu koja ju je gledala e je odmah pretpostavila da su pažnju privukli vikleri u njenoj kosi. Umjesto da ignorira cijelu situaciju, ona je odlučila sama objasniti svoj neobičan te pomalo smiješan izgled.

- Ja od srama imam potrebu nešto reći naglas i kažem: 'Joj, ispričavam se. Ovo je baš prizor. To je zbog posla koji radim - objasnila je Ćosić.

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No, umjesto očekivanog čuđenja, stigla je neočekivana reakcija.

- Ne, ne, super je prizor! - odgovorila joj je žena.

Nakon kratke pauze gospođa ju je upitala čime se točno bavi jer bi i ona rado radila posao koji uključuje takve pripreme, a kada joj je Antonia pojasnila da radi na televiziji, gospođa je uz osmijeh zaključila kako će je od sada redovito pratiti na malim ekranima. Simpatičan video ubrzo je prikupio brojne komentare koji su pohvalili njezinu spontanost i priznali da su se i sami našli u sličnim situacijama.