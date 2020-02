Sabotaža: Alen je s najgorim stajlingom postao prvi kralj...

Ivo Rede svestrani je mladić, koji osim što radi kao medicinski brat, trenira karate, bavi se glumom i modelingom te svira tamburicu i gitaru. U show se prijavio kako bi se dobro zabavio i naučio nešto o modi. A kako bi zadanu temu tjedna što bolja odradio, u kupnju je poveo shopping partnericu Maju, koja se pokazala kao odličan izbor.

- Vidi se da Maja zna što radi - komentirao je modni kritičar Robert Sever, koji je bio zadovoljan što je Ivo tražio komade poput traper-košulje i kožnate jakne, koje je na kraju i kupio. Posljednji ovotjedni kandidat odlučio se za kupnju crnih cipela, poderanih traperica, bijele majice, traper-košulje, crne kožnate jakne te crnih sunčanih naočala. A kada je prošetao pistom, Sever je bio

vrlo zadovoljan sveukupnim dojmom.

- Ovog tjedna Ivo je jedini napravio temu onako kako smo mi to i priželjkivali. Sve elemente koji su vrlo klasično muški, on je vrlo jednostavno stilizirao s jednom modernijom proporcijom u temu koju smo zadali. Sviđa mi se da je odabrao kombinaciju traper na traper i odličan je izbor kožnate jakne i naočala. No imam zamjerku na cipele, koje su previše svečane i poslovne za ovu kombinaciju, ali sve u svemu odlično izvršen zadatak i jedini je koji je ispoštovao temu onako kako treba - kazao je Sever.

No ostali kandidati se nikako nisu slagali s mišljenjem modnog stručnjaka te su bili vrlo strogi prilikom ocjenjivanja, a neki čak nisu ocjenjivali ni modnu kombinaciju.

- Mislim da će on svakako dobiti najniže ocjene od svih nas, bez obzira na to kako se odjene. Zbog njegovog karaktera, ovo će biti najniže ocjene u cijeloj sezoni - najavio je ranije Alen, koji je potom Ivi dao najnižu moguću ocjenu – jedinicu! A istu ocjenu dao mu je i Samir.

- Jakna mi se sviđa, ostalo preklasično. Cipele mi se nikako ne sviđaju, kosa - preobična, naočale - viđene, bijela majica - viđena,

košulja nije moj stil, hlače - viđene, remen - viđen…- rekao je Samir.

Kristijan mu je dao ocjenu 3 jer mu Ivo nije bio dovoljno buntovan, a Matija mu je iz istog razloga dao ocjenu 5.

- To je tako pokvareno, ja sam u šoku - izjavio je Sever na zajedljive komentare dečki te je potom podijelio svoj modni sud. Modni dizajner i stilist Matiji je dao ocjenu 6, Kristijanu 4, Samiru također 4, Alenu 3 te Ivi najvišu ocjenu tjedna jer je najbolje izvršio zadatak – devetku.

Kada se sve zbroji, kroz tjedan je najviše bodova skupio Alen te ga je tako Sever proglasio prvim hrvatskim shopping kraljem, iako mu je kao kritičar dao najnižu ocjenu.

- U pozitivnom sam šoku, nisam to očekivao, ali mi je drago da je tako ispalo - rekao je Alen.