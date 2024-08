Sabrina Carpenter prekinula s dečkom: 'Ponašao se kao idiot!'

Sabrina Carpenter nije više u vezi s glumcem Barryjem Keoghan, piše britanski Sun. Prema pisanju stranih medija, američka pjevačica je ostavila glumca prije otprilike tri tjedna, a razlog je, navode, njegov način života koji je smetao njihovoj vezi.

- Barry se ponaša kao idiot kad je pijan, a Sabrina je postajala sve frustriranija. Uvijek je bio partijaner i Sabrina je zasićena njegovim nestašlucima. Uzdiže se na top ljestvicama i stavila je sebe na prvo mjesto dok se sprema za svoju turneju sljedeći mjesec - otkrio je bliski izvor za The Sun.

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Sabrina je u lipnju objavila 'Please Please Please' u kojoj pjeva o dečku koji je narušio njezinu reputaciju, a Barry joj glumi u glazbenom spotu za tu pjesmu. Pojavljuje se kao osušenik iza rešetaka. Upravo zbog toga, mnogi se na društvenim mrežama šale na njihov račun.

Pjevačica je prekid veze nagovijestila na TikToku.

- Opraštam se od njega jer nisam bila njegov broj jedan izvođač - stajalo je u naslovu te objave.

Inače, Sabrina je kantautorica i glumica iz Quakertowna u Pennsylvaniji. Njeni posljednji singlovi su Feather, Espresso i Please Please Please, a donijeli su joj svjetsku slavu.

Osim toga, Taylor Swift, jedna od najpopularnijih zvijezda današnjice, izabrala je Sabrinu da ju prati na turneji Eras.

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Prisjetimo se, prošle godine Sabrina je snimila spot kojim je uznemirila katolike. Svećenik Jamie Gigantiello, koji je pjevačici dopustio snimanje spota u Crkvi, degradiran je s dužnosti.

POGLEDAJTE VIDEOSPOT:

U spotu za pjesmu 'Feather' pjevačica je plesala ispred oltara, a na sebi je nosila kratku crnu haljinu od tila. U pjesmi pjeva o toksičnim vezama i zaključuje kako se 'osjeća lakom poput pera' bez takvih muškaraca u životu. Na kraju videa su na oltaru položeni pastelni lijesovi muškaraca koji su umrli ranije spotu.