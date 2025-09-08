BRAKORAZVODNI MARATON Saga se nastavlja! Ella Dvornik u ponedjeljak opet na sudu u Puli, bila na još jednom ročištu

Influencerica Ella Dvornik (34) u ponedjeljak je ponovno bila na sudu u Puli, gdje već treću godinu vodi brakorazvodnu parnicu s poduzetnikom Charlesom Pearceom (47). Snimljena je u pratnji odvjetnika Antonija Volarevića. Ella i Charles razvod su pokrenuli još 2022. godine, ali postupak se stalno odgađa. Dvornik je u ožujku ove godine javno izrazila frustraciju nakon što joj je ročište ponovno prolongirano... 'Trebala sam danas imati ročište. Odgođeno je zbog bolesti. Novi datum koji su mi dali je tek za 6 mjeseci!!! U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. Ja još uvijek neću imati nikakvo rješenje?! Do sad nismo ništa riješili! Izgubit ću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo', napisala je tad na Instagramu.