Sakićeva kći: Bojala sam se da će mi brat ubiti maloljetnu kćer

U obiteljskoj kući pokojnog srpskog pjevača Sinana Sakića u utorak je izbio požar, javlja Express.ba. Kuća je u vlasništvu udovice Sabine, a nesreće se dogodila u ranim jutarnjim satima.

Foto: Privatni album/Facebook

Sabina je podigla tužbu protiv Rašida Sakića, pjevačevog sina iz prvog braka zbog sumnje da je podmetnuo požar u obiteljskoj kući u Loznica.

Foto: YouTube/screenshot

No, obiteljska drama tu ne staje. Šokantne detalje podijelila je i Sinanova kći, Đulkica Sakić Amzić koja svog brata Rašida optužuje za teška kaznena djela.

- Ne mogu se smiriti. Dva dana prije nego što je požar izbio, Rašid je rekao da će nas ubiti i zapaliti. On je to uradio. Nema tko drugi. Čula sam da je pobjegao u Bosnu - rekla je Đulkica za Express.ba i dodala kako je do obiteljskih problema došlo prije pet godina kada je brata optužila za pokušaj silovanja, ali i teške tjelesne ozlijede.

Foto: Instagram

- Bila sam s bebom u stanu u Loznici. Suprug je otišao igrati nogomet, a vrata nije zaključao. Rašid je uletio i odmah sam vidjela da je drogiran. Tukao me šakama, pala sam, a krv je kapala po podu. Držala sam ruku na usnama kako me kći ne bi čula. Mislila sam da će ubiti bebu - rekla je Đulkica i dodala kako joj je polomio rebra.