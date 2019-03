Salma Hayek i Ryan Reynolds dolaze u Rovinj na mjesec dana

Glumački trojac Samuel L. Jackson (70), Salma Hayek (52) i Ryan Reynolds (42) koje je publika imala prilike gledati u akcijskom filmu iz 2017. 'The Hitman's Bodyguard' uskoro dolaze u Rovinj, prenosi Glas Istre.

Povod dolaska nije odmor već snimanje drugog djela popularnog filma, a ove glasine i potvrdio je gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga, koji kaže da je Grad već izdao potrebne dozvole za snimanje holivudskog filma.

- Mogu potvrditi da je Grad obavio sve potrebno i ponudio pomoć za snimanje. Prema izdanim dozvolama, snimanje bi trebalo započeti već početkom travnja i potrajati mjesec dana - rekao je Paliaga za Glas Istre.

Brojna bi filmska ekipa, prema saznanjima Glas Istre trebala odsjesti u najboljim Maistrinim hotelima. Pretpostavljaju da će jedan dio spavati u Loneu, a drugi dio u Grand Park Hotelu. Doduše, to još uvijek nije službeno potvrđeno.

Rovinjski gradonačelnik otkrio je i da će za potrebe snimanja biti izgrađen filmski park u Mirninoj hladnjači, ali i oko nje.

Snimanje nastavka popularnog 'The Hitman's Bodyguarda' već je započelo u Londonu, a ekipa bi se već idući mjesec trebala 'preseliti' u Istru.

Podsjetimo, prije dvije godine u kina je stigao film duhovito prevedenog naslova 'Čuvaj me s leđa', to jest 'The Hitman's Bodyguard'. Glavne uloge imali su Samuel L. Jackson koji je glumio najtraženijeg plaćenog ubojicu na svijetu i Ryan Reynolds, u ulozi vrhunskog tjelohranitelja koji je dobio je zadatak zaštititi ga od bilo kakvih problema.

Premda je radnja bila podosta jednostavna i klišeizirana, film su bez ikakvog problema izvukli kvalitetni glumci, pa je na proračunu od samo 30 milijuna dolara zaradio čak 176 milijuna bruto zarade.