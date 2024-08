Salma Hayek pozirala u badiću i pokazala atribute: 'S 57 godina si još uvijek najzgodnija žena!'

Dobro, zar ti ne stariš? Koja je tajna tvoje mladolikosti?, jedan je od brojnih komentara, a i komplimenata, koje je glumica Salma Hayek dobila nakon niza fotografija koje je objavila na društvenim mrežama. U zelenom kupaćem kostimu, na luftiću u bazenu, Hayek je još jednom pokazala kako i s 57 godina ima figuru na kojoj bi joj pozavidjele i puno mlađe djevojke.

Uz fotografije, koje je objavila u srijedu, samo je kratko napisala da čeka kolovoz. Možda nije bila pretjerano rječita, ali njezini pratitelji svakako jesu.

Foto: Instagram

'Imaš 57 godina, a i dalje si jedna od najzgodnijih žena na svijetu', 'Ti jednostavno ne stariš. Kao najfinije vino!', 'Jedna od najljepših žena na svijetu', pisali su joj obožavatelji. Nije to prvi put da se poznata glumica hvali svojom odličnom figurom, a mnogi su se pitali - pa kako ima tako dobru liniju?!

Prošle godine otkrila je malu tajnu. I ne, nije vježba zaslužna, već Hayek vjeruje da je ključ u meditaciji.

- Morate naći što je dobro za vas. Za mene je vježbanje baš teško. Treba puno discipline za to. No meditacija je šetnja u parku, to je moja verzija toga - objasnila je, prenosi Page Six. To radi svaki dan, a usput uzme vremena i da sjede na klupicu i bude sama sa sobom.

Foto: Instagram

- Kad to ne radim neko vrijeme, znate što se dogodi? Lice mi se objesi, sve mi se objesi, imam problem s vratom, s kukom, gležnjevima... Počnem se urušavati - rekla je.