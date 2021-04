Što sve prijatelji rade jedni za druge? Pokazala je Hollywoodska zvijezda Salma Hayek Pinault koja je brže bolje doputovala prvim avionom iz Italije kako bi s prijateljem Anthonyjem Hopkinsom proslavila drugog Oscara.

Dio slavlja zabilježila je i videom kojeg je objavila na Instagramu. U njemu na početne stihove Leonarda Cohena i njegove ljubavne pjesme 'Dance Me To The End of Love' Anthony humoristično 'pleše', a uskoro mu se pridružuje i Salma. Sve zajedno završava jednim lijepim prijateljskim zagrljajem.

- Slavim s kraljem @anthonyhopkins njegov drugi Oscar za nevjerojatnu glumu u filmu 'Otac' - napisala je uz objavljenu snimku.

Da podsjetimo, zadnji Oscar koji se dodijelio na 93. večeri dodjela se od objava nominacija smatrao sigurnom pobjedom. I to nedavno preminulog Chadwicka Bosemana. Ali, kako se to zna dogoditi, Oscar za glavnu mušku ulogu nije otišao favoritu, već hollywoodskoj legendi Anthony Hopkinsu za ulogu u filmu 'Otac'.